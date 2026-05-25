مع حلول عيد الأضحى| انخفاض كبير في أسعار الدواجن.. تعرف عليها

​في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها أسواق السلع الغذائية، شهدت أسعار الطيور والدواجن اليوم الإثنين انخفاضا ملحوظاً مع تقديم عروض وتخفيضات جاذبة للمستهلكين.

و​تميزت تعاملات اليوم بتقديم نظام "البيع بالجملة" للمستهلك القطاعي من خلال توفير خصومات كبرى عند شراء كميات (مثل عروض الـ 3 و 5 و 10 كيلو جرام)، مما أتاح للأسر فرصة ممتازة لتخزين احتياجاتها بأسعار مخفضة.

​بورصة الفراخ (البيضاء والبلدي): عروض الوزن الثقيل

و​شهدت أسعار الدواجن تنوعاً كبيراً يضمن تلبية كافة الأذواق والمستويات الاقتصادية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

​الفراخ البيضاء: سجل الكيلو 80 جنيهاً، بينما حطم عرض الـ 10 كيلو الأسعار ليصل إلى 750 جنيهاً (بواقع 75 جنيهاً للكيلو في العرض).

​فراخ الحشو البيضاء: (وزن كيلو وربع) جاء عرض الأربع فرخات بسعر مميز وهو 400 جنيه.

​الفراخ البلدي: سجل الكيلو 110 جنيهات، وتوافر عرض الـ 10 كيلو بسعر 999 جنيهاً.

​البلدي الصعيدي وفراخ الحشو البلدي: استقرت عند 130 جنيهاً للكيلو.

​الفراخ العتاقي: سجلت 100 جنيه للكيلو، مع عرض خاص للـ 10 كيلو بسعر 800 جنيه.

​الأمهات (الأبيض والديوك البلدي): سجلت استقراراً عند 80 جنيهاً للأبيض و 100 جنيه للديوك البلدي.

​ مشتقات الرومي ومنافسة اللحوم الحمراء

و​تألق الرومي البلدي والأبيض اليوم كبديل قوي واقتصادي للحوم الحمراء، وجاءت أسعاره ومشتقاته لتناسب الجميع:

رومي بلدي 170 جـ

رومي أبيض 140 جـ

أوراك رومي 160 جـ

بانيه ورستو رومي 280 جـ

شاورما رومي 250 جـ

كبد وقوانص رومي 140 جـ

عكاوي رومي 80 جـ

أجنحة رومي 8 ج

البط والحمام والأرانب: استقرار يرضي المستهلك

و​حافظت الطيور الأخرى على معدلات أسعارها الطبيعية، حيث سجل البط البلدي والوز الشامورت 130 جنيهاً للكيلو. بينما سجل الحمام الجامبو 240 جنيهاً للجوز، ووصل سعر كيلو الأرانب البلدي إلى 120 جنيهاً.

​أجزاء ومصنعات الفراخ: "العروض الذكية" تكسب الرهان

و​أقبل المواطنون بكثافة على قطاع مجزءات الدواجن نظراً للعروض التوفيرية الضخمة التي طرحتها الأسواق اليوم للتخفيف عن كاهل المستهلك:

​البانيه: سجل الكيلو 220 جنيهاً، وانخفض السعر بشكل ملحوظ في عرض الـ 5 كيلو ليصبح 999 جنيهاً.

​الأوراك: الكيلو بـ 90 جنيهاً، وعرض الـ 5 كيلو بـ 425 جنيهاً، أما عرض الـ 10 كيلو فجاء بسعر تفجيري 799 جنيهاً.

​الشيش طاووق والشاورما: الكيلو بـ 200 جنيه، وعرض الـ 3 كيلو بـ 499 جنيهاً.

​الدبابيس والحمام الكداب والصدور بالعظم: استقر الكيلو عند 140 جنيهاً، مع عرض خاص للـ 3 كيلو بقيمة 400 جنيه.

​الكبد والقوانص: الكيلو بـ 100 جنيه، وعرض الـ 2.5 كيلو بـ 200 جنيه.

​الأجنحة والوينجز: استقرت عند سعر اقتصادي جداً وهو 60 جنيهاً للكيلو.