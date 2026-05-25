كييف تحت التهديد.. أوكرانيا تستنفر دفاعاتها الجوية بعد التحذيرات الروسية

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية، إن مستوى التهديدات الروسية تجاه أوكرانيا ارتفع بصورة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، في وقت لم يصدر فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أي تعليق رسمي على هذه التهديدات، بينما بدأت السلطات الأوكرانية استعدادات مكثفة لتعزيز الدفاعات الجوية تحسبًا لأي هجوم روسي جديد قد يستهدف العاصمة كييف.

وأضاف "مناف"، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المتحدث باسم الدفاع الجوي الأوكراني أكد أن روسيا تدرك تراجع مخزون الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما يدفعها إلى تكثيف هجماتها الباليستية، داعيًا الدول الغربية إلى الإسراع في تلبية المطالب الأوكرانية الخاصة بالدعم العسكري، موضحا أن الرئاسة الأوكرانية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والاستخبارات العسكرية دخلت في حالة تأهب، مع انتشار مكثف لفرق الدفاع الجوي في محيط العاصمة كييف.

وأشار، إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد هجومًا روسيًا جديدًا على العاصمة الأوكرانية، لا سيما بعد الضربات الأخيرة التي وقعت بالقرب من المجمع الرئاسي واستهدفت مناطق قريبة من المؤسسات الحكومية.

ولفت إلى أن عدداً من السفارات الغربية، بينها سفارات الولايات المتحدة وكندا، أصدرت تحذيرات لرعاياها بتجنب الأماكن المزدحمة ومراكز صنع القرار، في حين أكدت السفيرة الكندية استمرار وجودها في كييف، في إشارة إلى تمسك البعثات الدبلوماسية الغربية بالبقاء داخل الأراضي الأوكرانية رغم التهديدات الروسية المتصاعدة.

