الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شركات السياحة: حج السياحة اقتصادي وبري بمواصفات الـ 5 نجوم

محمد الاسكندرانى

كشفت تقارير بعثة الحج السياحي عن وجود عدة مزايا غير مسبوقة تم توفيرها في المخيمات الخاصة ببرامج الحج الاقتصادي والبري هذا العام وبما يحقق طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقامة للحجاج بتلك البرامج.

وقد تم التوصل الي هذا التميز في الخدمات من خلال الجهد الذي بذلته لجنة السياحة الدينية بالغرفة ومنذ بداية الموسم من خلال التفاوض مع الضيافة السعودية، وتوقيع العقد المشترك بينهما.

حج اقتصادي وبري بمواصفات الـ 5 نجوم 

 

وقد لاقت تلك المزايا ترحيبا كبيرا من شركات السياحة مؤكدين أن الحج الاقتصادي والبري تم تجهيزها بمواصفات تضاهي برامج الخمس نجوم

ومن بين تلك المزايا نقل مخيمات البري والاقتصادي هذا العام إلى الأماكن التي كانت مخصصة العام الماضي لبرامج الخمس نجوم   للأماكن المخصصة للخمس، لتصبح تلك المخيمات قريبة من جسر الجمرات ومسارات الدخول والمغادرة للمخيمات

ومن المقرر أن تشهد مخيمات البري والاقتصادي خدمات تغذية شاملة طوال أيام المشاعر بجانب تنفيذ نفس ديكورات وتجهيزات الخمس نجوم العام الماضي ، مع اهتمام خاص بتركيب أجهزة تكييف حديثة وصيانة علي مدار الساعة تحسبا لحرارة الجو ، مع تقديم عصائر ومشروبات علي مدار اليوم.

وقد نفذت لجنة السياحة الدينية خلال الأيام الماضية عدة جولات ميدانية مكثفة إلى منى وعرفات، وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من زيارة يوميًا، لمراجعة تجهيزات المخيمات وخطط تسكين الحجاج.
وتواصل مجموعات العمل التابعة للغرفة تواجدها على مدار الساعة منذ عدة أيام، وبالتنسيق مع لجان وزارة السياحة والآثار وشركات الطوافة، لضمان تنفيذ كافة بنود التعاقدات والخدمات المتفق عليها وتقديم أفضل مستوى من الرعاية لحجاج السياحة المصريين.

