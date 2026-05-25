الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تنسيق مصري سعودي يرفع سقف تجهيزات مخيمات السياحة في منى وعرفات

محمد الاسكندرانى

أكدت بعثة الحج السياحي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن راحة وسلامة إقامة حجاج الشركات بمخيمات منى وعرفات، وقد تابعت البعثة التي تضم ممثلي وزارة السياحة والآثار وممثلين لغرفة الشركات، تابعت علي مدار الأيام الماضية كافة التجهيزات بمخيمات جميع برامج الحج السياحي " الخمس نجوم والبري والاقتصادي والخمس نجوم والحج الفاخر " والتأكد من قيام شركة الراجحي السعودية المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة،   اولا بتنفيذ كافة بنود تعاقدها مع لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ، وثانيا بتلافي كافة الملاحظات التي ابدتها البعثة والشركات خلال عمليات المراجعة النهائية واستلام المخيمات.

التزام تام 


وأكدت كافة التقارير التي تلقتها بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي أن هناك التزام كبير سواء من شركة الضيافة السعودية او شركات السياحة بكافة المتطلبات بالمخيمات التي تضمن راحة الحجاج ، وتقديم كافة الخدمات المتميزة المتفق عليها لهم طوال تواجدهم بمخيمات مني وعرفات


جولات مكوكية 


وقد تابعت لجنة السياحة الدينية برئاسة احمد إبراهيم ومشاركة كل من وليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو اللجنة التجهيزات النهائية من خلال جولات مكوكية بمشاركة أعضاء الجهاز الإداري للغرفة وفي مقدمتهم أسامة عمارة المدير التنفيذي وتم رصد تجهيزات متميزة وغير مسبوقة بالحج السياحي.

وتم تشكيل فرق عمل مشتركة من الغرفة والراجحي بمشاركة فرق وإدارات الشركة السعودية برئاسة المهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي، وأحمد سمير نائب الرئيس

في مقدمة تام التجهيزات ولضمان خصوصية المخيمات وعدم التزاحم، استعانة شركة الضيافة السعودية بشركات أمن خاصة لتنظيم الدخول والخروج ومنع التكدسات، وتم تزويد أفراد الأمن بأجهزة قارئ "باركود"، فيما يحصل كل حاج على بطاقة تعريف إلكترونية تتضمن بياناته الكاملة ورقم المخيم وموقعه داخل المشاعر، ولن يُسمح بدخول المخيمات إلا من خلال هذا النظام الإلكتروني.

وقد تم تخطيط المخيمات بمشاركة مختصين لضمان تنظيم مواقع المخميات وسهولة وانسيابية التحرك داخلها وسهولة وصول الحجاج لمخمياتهم والاستغلال الأمثل للمساحات  

ممرات وعلامات إرشادية 


كما تم تقسيم المخيمات إلى ممرات واضحة وتحديدها بألوان وعلامات إرشادية لتسهيل حركة الحجاج والوصول السريع إلى أماكن إقامتهم، خاصة في حالات الخروج والعودة من الجمرات.
كما تم زيادة عدد دورات المياه للرجال والسيدات وزيادة فرق الخدمة الميدانية والمرشدين، كما شكلت شركة الراجحي فرق طواري بكافة المخميات للتدخل الفوري عند الحاجة

خدمات طبية ومساجد وساحات للراحة


وشملت تجهيزات المخيمات إنشاء عيادات طبية متكاملة وفرق طوارئ تعمل على مدار الساعة، إلى جانب تجهيز أماكن للراحة والعبادة ومساجد داخلية ومناطق خدمات متنوعة، مع تدريب أفراد الأمن والعاملين على التعامل الاحترافي مع الحجاج وتقديم المساعدة الفورية لهم.

