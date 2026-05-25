وصول حوالي 4 آلاف من حجاج السياحة لمشعر منى لقضاء التروية

بدأ عدد من شركات السياحة بتصعيد حجاجها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مشعر منى ، وذلك لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم، وبلغ عدد حجاج التروية حوالي ٤ الاف حاج.

وقد قامت تلك الشركات بالتنسيق مع شركة المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة هذا العام ، واعدت الاستعدادات الخاصة لاستقبال وضيافة هؤلاء الحجاج وإعاشتهم حتى صعودهم فجر غد الي مشعر عرفات لقضاء الركن الأعظم للحج.

وتنوعت الشركات التي نظمت التروية لحجاجها ما بين جمبع مستويات الحج السياحي " اقتصادى وبري وخمس نجوم وفاخر " وشملت ٥٠٣ حاج من مكتب ١٠٥ و ٦٠٠ حاج من مكتب ١٠٦ و ١١٠٠ حاج من مكتب ١٠٧ و ٢٠١ حاج من مكتب ١٠٨ و ٥٠٠ حاج من مكتب ١٠٩ و ١٦٠ حاج من مكتب ١١٠

ومن مكاتب شركات الحج البرى ٦٨٢ حاج من مكتب ١١٢ و ٧٠٠ حاج من مكتب ١١٣.