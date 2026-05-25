سرقة في أمستردام.. حادث مفاجئ يؤخر انضمام سعود عبد الحميد لمعسكر السعودية

تعرض سعود عبد الحميد، لاعب المنتخب السعودي، لموقف صعب خلال تواجده في هولندا، بعدما تعرض لواقعة سرقة تسببت في تأخر انضمامه إلى معسكر “الأخضر” استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وكان اللاعب يقضي وقتًا خاصًا في العاصمة الهولندية أمستردام برفقة أسرته عقب احتفاله بعقد قرانه، قبل أن تتعرض سيارته الخاصة للسرقة، في حادث تسبب في فقدانه عددًا من متعلقاته الشخصية المهمة.

وأدى الحادث إلى تعطل ترتيبات سفر سعود عبد الحميد، بعدما فقد جواز سفره ضمن المقتنيات المسروقة، وهو ما حال دون عودته إلى الرياض في الموعد المحدد للحاق ببعثة المنتخب السعودي المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا أوضح فيه أن اللاعب لم يتمكن من مرافقة البعثة التي غادرت يوم الإثنين، مؤكدًا أن الجهات المختصة تتابع الموقف من أجل إنهاء الإجراءات اللازمة بأسرع وقت.

وأشار الاتحاد إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الرياضة والسفارة السعودية في هولندا، بهدف استخراج الوثائق المطلوبة وتسهيل سفر اللاعب، تمهيدًا لانضمامه إلى معسكر المنتخب خلال الأيام المقبلة.