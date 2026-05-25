قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: المنطقة تترقب هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران
جيش الاحتلال يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة العباسية في مدينة صور جنوبي لبنان
الشرقية.. رفع الاستعدادات لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
أيمن عبد الموجود: اكتمال تصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات مساء اليوم
إنذار بالإخلاء يهز مدينة صور.. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل
انخفاض أسعار الذهب قبل عيد الأضحى.. الحق اشتري
8 أندية مصرية تحت مقصلة عقوبات فيفا.. والزمالك في الصدارة
توقعات بصدام مصري مبكر.. الزمالك قد يواجه بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
دعاء يوم عرفة بعد أذان المغرب.. ابدأ يوم المغفرة بالأدعية المستجابة
من القصور القديمة إلى المزارات السياحية .. عقارات يمنع هدمها بالقانون
مصر تُصفر فاتورة البترول للشركاء الأجانب وتفتح كنز الصحراء الغربية .. اكتشاف ضخم
يعيش حالة نفسية صعبة | نجم الأهلي ينوي الرحيل والمارد الأحمر معندوش مانع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

احذر الإفراط فيها.. 5 أجزاء في أضحية العيد تُهدد صحتك وتسبب النقرس والكوليسترول

لحوم الأضاحي
لحوم الأضاحي
قسم الخدمات

تُشكل حلويات الأضحية و"فواكه اللحوم" طبقاً رئيسياً على المائدة المصرية والعربية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يفضل الكثيرون تناول أحشاء الأضحية مثل المخ، الكبدة، واللية فور الانتهاء من أعمال الذبح. 

ورغم المذاق الشهي والقيمة الغذائية لبعض هذه الأجزاء، إلا أن خبراء التغذية والأطباء يطلقون تحذيرات طبية سنوية شديدة اللهجة من مخاطر الإفراط في تناولها، محددين 5 أجزاء رئيسية في الأضحية قد تتحول إلى خطر داهم على الصحة العامة، وبخاصة لمرضى القلب، الكلى، والتمثيل الغذائي.

وفي هذا التقرير، نستعرض الخريطة الطبية لمخاطر هذه الأجزاء الخمسة وكيف تؤثر على الجسم وفقاً للبيانات الصحية الموثقة:

1. المخ: قنبلة موقوتة من الكوليسترول

ويُعد "المخ" من الأطباق المفضلة في وجبة الإفطار أول أيام العيد، لكن الأطباء يحذرون من أنه غني بالكوليسترول بشكل كبير جداً؛ إذ تحتوي الحصة الواحدة منه على نسب تتجاوز بكثير الحد اليومي المسموح به، مما يجعله خطراً مباشراً على مرضى تصلب الشرايين، والضغط المرتفع، والذين يعانون من اضطراب دهون الدم.

2. الكبدة: مخزن البيورينات

على الرغم من غناها بالحديد والفيتامينات، إلا أن الكبدة تحتوي على نسبة عالية جداً من مركبات "البيورينات". 

وهذه المركبات تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك، مما يعني أن الإفراط في تناولها يشكل عبئاً ثقيلاً على الجسم، ويحتم على مرضى المفاصل تناولها بحذر شديد وبكميات مقننة.

3. الكلاوي: عبء إضافي على وظائف الكلى

تأتي "الكلاوي" في مرتبة متقدمة من حيث خطورة الإفراط؛ حيث يؤدي تناولها بكميات كببرة إلى رفع مستويات حمض اليوريك في الجسم بشكل حاد. 

وهذا الارتفاع المفاجئ لا يتوقف أثره عند آلام المفاصل، بل قد يؤثر سلباً على وظائف الكلى ويزيد من احتمالية تشكل الحصوات لمن لديهم استعداد مرضي.

4. الطحال: صديق لـ “النقرس”

ينضم "الطحال" إلى قائمة التحذيرات الطبية؛ حيث أثبتت تقارير التغذية أن الإفراط في تناوله يؤدي مباشرة إلى زيادة أعراض مرض النقرس (داء الملوك) وتأجيج آلام المفاصل الناتجة عنه، نظراً لتركيز الأحماض الأمينية والنيتروجينية العالي فيه.

5. اللية (دهون الخراف): عدو الشرايين الأول

تُستخدم "اللية" بكثافة لإضفاء نكهة قوية على المشويات وطواجن العيد، لكنها من الناحية الطبية غنية بالدهون المشبعة الثقيلة؛ ويتسبب تناولها في رفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم وترسيب الدهون على الجدران الداخلية للشرايين، مهدداً سلامة القلب والأوعية الدموية.

نصيحة طبية لقضاء عيد آمن

لا يعنى هذا الحظر الطبي الحرمان الكامل من بهجة طعام العيد، بل يشدد خبراء التغذية على قاعدة "الاعتدال والطهي الصحي"؛ حيث يُنصح بالاكتفاء بكميات صغيرة جداً من هذه الأجزاء، والاعتماد على الشوي أو السلق بدلاً من التحمير في السمن، مع ضرورة إغراق المائدة بالخضروات الورقية والليمون لمساعدة الجسم على التخلص من السموم والأملاح الزائدة.

الأضاحي لحوم الأضاحي عيد الأضحى المخ اللية الكلاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

مجدي عبد الغني

طلع مش صحيح .. مجدي عبد الغني يعتذر لـ الزمالك على الهواء| تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود يستعرض إنجازات جامعة الأزهر ورؤيتها التطويرية للنهوض بالتعليم

كيفية صلاة عيد الأضحى

كيفية صلاة عيد الأضحى .. اعرف السنن والتصرف الشرعي لمن فاتته

جمعية البركة الجزائرية تعيد تأهيل المعهد الأزهري في غزة

تضامن أخوي .. جمعية البركة الجزائرية تعيد تأهيل المعهد الأزهري في غزة

بالصور

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد