اقتصاد

مصر تُصفر فاتورة البترول للشركاء الأجانب وتفتح كنز الصحراء الغربية .. اكتشاف ضخم

المهندس كريم بدوي وزير البترول
أمل مجدى

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن مصر ستنهي سداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بالسوق المحلية بحلول 10 يونيو المقبل، أي قبل الموعد المقرر سابقًا بنهاية الشهر، في خطوة تعكس تحسنًا واضحًا في إدارة الملف المالي وتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المستحقات شهدت تراجعًا كبيرًا من ذروتها عند 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، لتتراجع تدريجيًا إلى 1.3 مليار دولار في مارس الماضي، ثم 714 مليون دولار في أبريل، وصولًا إلى 440 مليون دولار خلال مايو الجاري، في مسار هبوطي سريع يعكس التزام الدولة بسداد الالتزامات.

اكتشاف ضخم في الصحراء الغربية

وفي تطور لافت، أعلنت شركة عجيبة للبترول عن اكتشاف مزدوج للغاز والزيت الخام عبر البئر الاستكشافية "بستان جنوب 1" في الصحراء الغربية، وُصف بأنه الأكبر للشركة خلال 15 عامًا.

ويُقدر حجم الاكتشاف بنحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 10 ملايين برميل من المتكثفات والزيت الخام، بإجمالي احتياطيات تصل إلى نحو 70 مليون برميل مكافئ، ما يعزز من مكانة الصحراء الغربية كمصدر مهم للإنتاج.

توسعات في البحر المتوسط وشراكات عالمية

وفي البحر المتوسط، كشف الوزير عن بدء حفر بئر جديدة في حقل الغاز "نرجس" ضمن خطة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما أعلنت شركتا شل وشيفرون عن خطط لحفر بئر جديدة باسم "فيلوكس" في غرب المتوسط، في حين وقّعت شركتا إيجاس وتوتال إنرجيز مذكرتي تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية جديدة لاستكشاف فرص الغاز في المنطقة البحرية.

مسح سيزمي ضخم ومؤشرات توسع

وأشار الوزير إلى تنفيذ أعمال مسح سيزمي تجاوزت 5600 كيلومتر خلال الفترة من يناير حتى مايو، ضمن خطة شاملة غطت نحو 100 ألف كيلومتر مربع، بما يعزز فرص اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر التعدين المصري المقرر عقده نهاية سبتمبر المقبل، والذي يُتوقع أن يجذب استثمارات دولية جديدة للقطاع.

