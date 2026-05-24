قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يشعل المنافسة داخل معكسر منتخب مصر.. كواليس ساخنة عن القائمة واستبعاد النجوم قبل المونديال
استئناف مشرف حمام السباحة في واقعة نادي الغابة على حبسه 3 سنوات .. بعد قليل
6 ملايين دولار تنتظر البطل.. الجيش الملكي وصن داونز في صراع التتويج الأفريقي
30 شخصا.. القصة الكاملة لحادث تصادم أتوبيسين بطريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان
بدء استئناف المُتهمين في قضية رشوة وزارة التموين .. بعد قليل
ننشر ضوابط تلقي طلبات التقدم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بالمدارس العام المقبل
لماذا سمي يوم التروية بهذا الاسم؟.. له قصتان لا يعرفهما كثيرون
مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والتزييف
بعد قليل.. نظر 4 دعاوى من طليقة بيومي فؤاد للمطالبة بالنفقة
بدء مُحاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه
تامر عاشور وعمرو وهبة يؤديان مناسك الحج.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية

وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية
وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية
أمل مجدى

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية، بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركة «درون تك».

ويعتبر مشروع المسح الجوي أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الهادفة لإحداث نقلة نوعية بقطاع التعدين المصري.

وجرى توقيع العقد بمطار مرسى علم، بوجود الطائرة المتخصصة المزودة بأحدث التقنيات تمهيداً لبدء أعمال المسح، حيث وقّعه الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مع خوان فرانسيسكو مونيوث مارتينيز، نائب رئيس شركة إكسكاليبر للموارد المؤسسية بحضور فيكتور جونزاليس نائب رئيس الشركة لتنمية الأعمال وهيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، ونواب محافظة البحر الأحمر، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، والسيد محمد شحاتة رئيس شركة «درون تك».

وأكد الوزير أن المشروع يمثل أول مسح جوي شامل للتعدين يتم تنفيذه في مصر منذ 42 عاماً، موضحاً أن أعمال المسح سوف توفر قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة حول الخامات  التعدينية في مصر، مما يساهم في طرح فرص استثمارية جاذبة أمام المستثمرين في مجالات البحث والاستكشاف عن المعادن اعتماداً على بيانات حديثة.

وأضاف أن توافر هذه البيانات سيسهم في خفض تكاليف ومخاطر البحث والاستكشاف، بما يعزز ثقة الشركات الوطنية والعالمية في ضخ استثمارات جديدة بقطاع التعدين.

وأشار إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى كيان اقتصادي مستقل، بدعم وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثّل نقطة تحول محورية مكّنت الهيئة من تنفيذ هذا المشروع القومي، باعتباره أحد أوائل النتائج المباشرة للإصلاحات التشريعية الخاصة بتعديل وضع الهيئة.

ومن جانبه، أوضح الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، أن مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل سيغطي 6 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، تشمل جنوب وشمال الصحراء الشرقية، وسيناء، وشمال وجنوب الصحراء الغربية، إلى جانب الواحات البحرية وأبو طرطور بالوادي الجديد.

وأضاف أن أعمال المسح، التي تنفذها شركة «إكس كاليبر»، ستعتمد على أحدث الطائرات والتقنيات المتطورة التابعة للشركة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، ممثلة في هيئة المواد النووية، للاستفادة من خبراتها الفنية والعلمية المتراكمة بما يعزز دقة النتائج والمخرجات الفنية للمشروع حيث ستشارك طائرة الهيئة في تنفيذ المسح بالتعاون مع شركة «درون تك»، بما يعظم الاستفادة من الأصول والإمكانات الوطنية.

ويذكر ان شركة «إكس كاليبر» تتمتع بخبرات متقدمة في جمع ودمج وتحليل البيانات الجيوفيزيقية، بما يدعم أعمال الاستكشاف وإعداد الخرائط التحليلية الدقيقة، كما نفذت أكثر من 1400 مشروع للمسح الجوي لصالح حكومات وهيئات تعدين في ست قارات حول العالم.

البترول الغاز المسح الجوى وزير البترول وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

ريبيرو

شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

هالة صدقي

سددت الكفالة.. تفاصيل استئناف شاليمار شربتلي على حبسها في سب هالة صدقي

محمد فضل

فضل الله: لوائح الترخيص القاري تجيز منح الرخصة للأندية الموقوف قيدها استثنائيًا

الجنيه الذهب

قبل انتهاء التداولات المسائية.. الجنيه الذهب يتراجع 100 جنيه في الصاغة

ترشيحاتنا

قانون الأسرة

من الأب إلى الجد ثم الأم.. كيف نظم القانون الجديد أولوية النفقة؟

أمل سلامة

أمل سلامة : افتتاح كيان انفصالي منشأة دبلوماسية بالقدس اعتداء صارخ على الشرعية الدولية

تعبيرية

بعد ضبط 12 شركة في الشرقية..غرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص

بالصور

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

البراز الأحمر ومدى خطورته .. أسباب مثيرة للقلق

أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته

لوك كاجوال.. هند صبري تخطف الانظار بظهورها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

صغرت جدا.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد