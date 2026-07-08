ترامب: إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان.. وسنعتمد على سوريا في ملف حزب الله

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إيران تتصرف بطريقة "غير مقبولة"، ومجددًا موقفه الرافض لامتلاكها سلاحًا نوويًا.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، كما انتقد الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنه "عامل الولايات المتحدة بشكل غير مقبول".

الولايات المتحدة "قد تعتمد على سوريا

وفي سياق حديثه عن الشرق الأوسط، قال ترامب: "لولا أنني كنت رئيسًا، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "قد تعتمد على سوريا فيما يتعلق بملف حزب الله".