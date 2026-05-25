بالأسماء.. تجهيز 518 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد التام والانتهاء من تجهيز الساحات بمراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين لأداء شعائر صلاة عيد الاضحي في أجواء من الفرحة والبهجة.

أشار الدكتور معوض حماد مدير مديرية أوقاف المنوفية، إلى أن المديرية أنهت استعدادها التام وتجهيز ( 518 ) ساحة بجميع أرجاء المحافظة إلى جانب المساجد الكبرى ،وتم اختيار أفضل العناصر علمياً وثقافياً ودعويا من أئمة وخطباء المساجد ، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة ونشر القيم الإيمانية والفرحة المجتمعية في هذا اليوم العظيم .

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، وشدد على تكثيف الأعمال الميدانية وتوفير سبل الراحة لكبار السن وذوى الهمم داخل الساحات، وتسهيل حركة الدخول والخروج، مع تسكين إمام وخطيب لكل ساحة وتوفير البدائل اللازمة، إلى جانب تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتعامل الفوري مع أي طوارئ وبما لا يعكر صفو الاحتفالات، وموجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والمتابعة الدورية لمحيط المساجد والساحات، ورفع الإشغالات والمخلفات والتأكد من جاهزية الطرق المؤدية إليها، مع سرعة إعادة الحركة إلى طبيعتها عقب انتهاء الصلاة .