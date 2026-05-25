«طوارئ واستعدادات » في صحة المنوفية خلال عيد الأضحى المبارك

عقد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا موسعًا وهامًا بمقر المديرية عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس استعدادا لاستقبال عيد الأضحى .

​حضر الاجتماع الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات، إلى جانب السادة مديري الإدارات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الطوارئ الشاملة.

في ​لفتة تقدير ​استهل الدكتور عمرو مصطفى محمود الاجتماع بتقديم خالص الشكر والتقدير والتهنئة بالعيد لكافة الأطقم الطبية والإدارية بمديرية الصحة بالمنوفية، مشيدًا بجهودهم المخلصة ومستواهم المتميز في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا أن المنظومة الصحية بالمنوفية دائمًا ما تثبت كفاءتها في الأوقات الحرجة.

​شهد الاجتماع مناقشة عدة محاور رئيسية لضمان تفعيل "الطوارئ" ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية، وجاءت أبرز القرارات والتوجيهات كالتالي:

* ​تفعيل غرف الأزمات و تشغيل متزامن مع غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية بكل إدارة صحية على مدار 24 ساعة لربطها بالغرفة الرئيسية للمحافظة ووزارة الصحة، ومتابعة الوضع لحظة بلحظة.

* ​تنظيم العمل النوبتجيات و إعادة توزيع العمل وتفعيل نظام النوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات لتغطية كافة النطاقات الجغرافية بالمحافظة، مع التأكيد على تواجد الفريق الطبي بكامل طاقته لتغطية كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد وكيل الوزارة على التزام مديري المستشفيات أو من ينوب عنهم بالتواجد الميداني، وخاصة خلال الفترة الصباحية، مع تكليف "مدير مناوب" وتعيين "مدير للطوارئ" بكل مستشفى لإدارة العمل بكفاءة وسرعة اتخاذ القرار.

​والاستعداد التام للتفتيش والمرور حيث وجه سيادته برفع درجة جاهزية كافة المستشفيات والوحدات لأي جولات مرورية ومتابعة مفاجئة للتأكد من انضباط سير العمل ومراجعة المخزون الاستراتيجي (النواقص والطوارئ)

​في سياق متصل، شدد الاجتماع على ضرورة مراجعة وتأمين كافة المستلزمات الحيوية لضمان عدم حدوث أي عجز خلال أيام العيد، حيث تم التوجيه بالمتابعة المستمرة لـ:

​أكياس الدم ومشتقاتها بجميع الفصائل.

​مخزون الأكسجين الطبي بالمستشفيات وتأمين شبكات الغازات.

​الأدوية الحيوية وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها.

أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود في نهاية الاجتماع أن صحة المواطن المنوفي وسلامته هي الخط الأحمر الذي لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة في حالة استنفار تام لضمان قضاء المواطنين إجازة عيد آمنة ومستقرة صحيًا.