ضبط مدرس تحرش بطالبة عقب انتهاء الامتحانات في المنوفية

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات في محافظة المنوفية من ضبط مدرس أزهري في الخمسين من عمره استدرج طالبة عقب انتهاء الامتحانات وتحرش بها داخل معهد أزهري.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من مركز شرطة السادات بتلقيهم بلاغا من ولي أمر تتهم فيه مراقب لجنة بالمعهد الأزهري بالتحرش بنجلتها.

واكد ولي الأمر في التحقيقات أن المدرس الأزهري استدرج مجلته طالبة في في الصف السادس الابتدائي بمعهد السادات الازهري السفلي الطابق العلوي بعد انتهاء الامتحانات ولامس اجزاء من جسدها.

وبعد أيام اعترفت الإبنة لأسرتها بما حدث حيث اصطحبها الأب إلي مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وتم ضبط المشكو في حقه واعترف بارتكابه الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.