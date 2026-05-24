والد ضحية المنوفية ينهار على الهواء: قالي بنتك اتد.بحت.. والأم تطالب بالقصاص العاجل

دخل والد سلوى ضحية المنوفية في حالة من الانهيار والبكاء أثناء حديثه عن تفاصيل مقتل ابنته، مؤكدًا أنه تلقى خبر وفاتها بطريقة صادمة بعدما أخبره أحد الجيران بأن زوجها أقدم على ذبحها داخل منزلها.

تفاصيل وقوع الجريمة

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن الأسرة حاولت التواصل مع ابنته أكثر من مرة قبل وقوع الجريمة لكنها لم ترد على هاتفها، مضيفًا: «قولت يمكن بينهم خلاف وهيعدي، واستنيت ابني لما يرجع من شغله عشان نروح لها».



وأضاف أن أحد الجيران حضر إليهم بشكل مفاجئ ليخبره: «إلحق روح هات بنتك.. بنتك اتذبحت»، موضحًا أنهم توجهوا أولًا إلى منزلها قبل أن يعلموا بنقلها إلى مستشفى شبين الكوم العام، ثم تحويلها بعد ذلك إلى المشرحة.



ووصف والد الضحية مشهد الجريمة بأنه «بشع»، مؤكدًا أن ابنته تعرضت لطعنة قاتلة من الخلف اخترقت رقبتها، فيما قالت والدة الضحية: «منظر ما حدش يشوفه لا عدو ولا حبيب».



ونفى والد “سلوى” ما تردد عن وجود خلافات مستمرة بين ابنته وأسرة زوجها، مؤكدًا أنها كانت تعامل الجميع بما يرضي الله، بينما أوضحت والدتها أن ابنتها كانت تعيش بعيدًا عن أهل زوجها منذ نحو 8 أشهر، وكانت تتحمل مسؤولية منزلها وزوجها وأطفالها بالكامل.



وطالبت والدة الضحية بسرعة القصاص من المتهم، قائلة: «مش كل واحد يختلف مع مراته يقتلها.. عايزين حق بنتي».