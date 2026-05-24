وزير التخطيط: صرف 43 مليون جنيه واعتماد إضافي لإنهاء مشروعات الصرف بالمنوفية

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولته الميدانية بمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك برفقة اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وقيادات المحافظة والوزارة.

وخلال الزيارة وجه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بصرف ٤٣ مليون جنيه واعتماد ٢٥ مليون جنيه إضافي وذلك لسرعة استكمال مشروعات الصرف الصحي التي قاربت على الانتهاء وتخدم ٢٤٠ ألف مواطن في المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظة المنوفية في العامين الماليين 2025/2026-2026/2027 يبلغ نحو 18 مليار جنيه، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المختلفة، للتأكد من اتساق الخطة مع الأولويات وجهود حوكمة الاستثمارات العامة ورفع كفاءتها، وتحديد الفجوات التنموية بالمحافظات ودفع جهود توطين التنمية.

وأضاف الدكتور أحمد رستم، أن الدولة المصرية تحرص على تسريع وتيرة العمل في المشروعات التنموية التي تلامس احتياجات المواطنين اليومية، تأكيداً على خطة الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة، خاصة تلك المشروعات المتعلقة بالارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة مستوى معيشة المواطنين.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل بالتوازي على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن استدامة التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء محافظة المنوفية.

ووجه الدكتور أحمد رستم، الشكر للواء عمرو الغريب، على استضافته بالمحافظة والتنسيق لإنجاح الزيارة لمتابعة تنفيذ المشروعات، مؤكدًا حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع مختلف المحافظات لتسريع وتيرة التنمية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية بتحسين أحوال المواطنين المعيشية، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من ناحيته أكد محافظ المنوفية، أن هناك زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة كافة مشروعات البنية التحتية ولاسيما قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي من خلال التوسع في إنشاء المحطات الجديدة، وإحلال وتجديد الشبكات ، ورفع كفاءة المحطات القائمة، بما يسهم في ضمان توفير خدمات آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين ، كون القطاع من أهم أولويات الدولة ومحورًا رئيسيًا ضمن خطط التنمية المستدامة، مشيرًا في ذات التوقيت إلى أن مدرسة الجيل الجديد الدولية تعتبر نموذجًا تعليميًا متميزًا لتخريج الكوادر القادرة على مواكبة تطورات سوق العمل.

وفي ختام الزيارات التفقدية، وجه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، الشكر للدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على زيارته للمحافظة للوقوف على تطورات المشروعات المنفذة على أرض الواقع، والدعم الذي توجهه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمحافظة من خلال الخطة الاستثمارية، مثمنًا دور الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات وتسريع العمل بها.