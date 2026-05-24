قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تفعل في ما تبقى من عشر ذي الحجة؟.. لديك يومان فقط و13 عملا
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 وصل 5850 جنيها
برغم زيادة الطلب.. تراجع سعر الريال السعودي في مصر دون الـ 14 جنيها
المؤبد لـ4 والمشدد 15 سنة للخامس و5 سنوات للسادس في خلية التجمع الأول الإرهابية
صلاح يبدأ أساسيا في مباراته الأخيرة مع ليفربول..
بعد فشل مفاوضات الدمج.. استقالة جماعية لمجلس إدارة الإسماعيلي |تفاصيل
صناديق قمامة ذكية| محافظة الجيزة تبدأ تطبيق منظومة لجمع المخلفات.. تفاصيل
في لفتة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى.. عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
وزير المالية: مستمرون في دعم وتمكين القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات
محمد العرابي: ترامب أدرك أن إسرائيل أصبحت مُضرِّة لأمريكا
البيت الأبيض: من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق اليوم لإنهاء الحرب مع إيران
ليس الأول.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد معاناة نفسية بسبب الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط ومحافظ المنوفية يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية بقطاعات الصحة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بقطاعات الصحة ومعالجة المياه والبنية الأساسية بالمحافظة.

وذلك في إطار الجولة الميدانية التي يقوم به وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ الاستثمارات الحكومية وتوفير كافة أوجه الدعم للمشروعات ذات الأولوية التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين أحوال المواطنين.

وفي هذا السياق، تفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ المنوفية، أرض إنشاء مستشفى شبين الكوم الجديدة المقرر إقامتها على مساحة 14 ألف م2 بنطاق حي شرق، كما تفقدا مشروع إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة المقامة على مساحة 21 ألف م2 ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى وحدة طب أسرة العراقية الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وتخدم 21 ألف مواطن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات الصحية بالريف المصري.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكفر ربيع، التي تخدم 90 ألف نسمة بقرى كفر ربيع، وطنوب الرئيسية والفرعية، بطاقة 5-7.5 ألف متر مكعب يومياً، وتسهم في توفير المياه المعالجة للري، وكذلك تحسين الأحوال البيئية والمعيشية للمواطنين في نطاق القرى المستهدفة، وقد تم الانتهاء من 80% من الأعمال الإنشائية و35% من الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة.

وتفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ المنوفية، مشروع توسعة محطة معالجة مياه صرف صحي الغوري ببركة السبع بطاقة 13.5 ألف م3/ يوم، والتي تتجاوز نسب تنفيذها 90%، وتخدم 160 ألف نسمة.

في سياق متصل تضمنت الزيارة تفقد أرض إنشاء مبنى الديوان العام الجديد لمحافظة المنوفية، و"محور صلاح خطاب الجديد"، الذي يستهدف ربط المحاور المرورية وتسهيل حركة التنقل، بالإضافة إلى "الممشى السياحي الجديد" الذي يعزز من المظهر الحضاري للمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروعات إنشاء المستشفيات الجديدة بمحافظة المنوفية تعكس الأولوية التي تمنحها الدولة لمشروعات قطاع الرعاية الصحية لتوفير خدمات ذات جودة للمواطنين،

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن محافظة المنوفية تشهد طفرة تنموية في العديد من القطاعات وتحرص الحكومة على المتابعة المستمرة للاستثمارات المنفذة لتذليل التحديات وتوفير كافة أوجه الدعم لتحسين جودة حياة المواطنين.

ووجه الدكتور أحمد رستم، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي قاربت على الانتهاء وضرورة التنفيذ بأعلى كفاءة مطلوبة لتعظيم الأثر من الاستثمارات العامة، كما وجه قيادات الوزارة بالمتابعة المستمرة مع مسئولي محافظة المنوفية لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات ذات نسب التنفيذ العالية، للانتهاء منها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة حريصة على الدراسة الدقيقة لاحتياجات محافظة المنوفية والمحافظات المختلفة، ومنح الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها والتي قاربت على الانتهاء تفعيلًا لإجراءات حوكمة الإنفاق العام  وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، فضلًا عن إيلاء أهمية قصوى بمشروعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والخدمات المقدمة للمواطنين بما ينعكس على تحسين جودة الحياة.

من جانبه أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، حرص المحافظة على تنفيذ المشروعات الحيوية التي تستهدف دعم وتطوير القطاع الصحي لأهالي محافظة المنوفية، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وتخفيف التكدس عن المستشفيات القائمة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تطوير البنية المؤسسية والإدارية للمحافظة لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتوفير بيئة عمل متطورة، كما أشار إلى أن مشروعات البنية التحتية الجديدة خطوة نوعية وركائز أساسية في دعم جهود التنمية وتحسين مستوي الخدمات.

كما أوضح أن المحافظة تحرص علي تبني خطط بناءة لإقامة العديد من المحاور المرورية الأخرى ورصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية بشتي أرجاء المحافظة وتدعيم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوي جودة الخدمات للمواطنين.

التخطيط التنمية الاقتصادية المنوفية المشروعات التنموية المياه البنية الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الزمالك

الزمالك يطلب مهلة إضافية من الكاف لحل أزمة الرخصة الأفريقية

ترشيحاتنا

فيلم صف تاني يحصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان منصات

فيلم صف تاني يفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان منصات

مي عز الدين

بالكاجوال.. مي عز الدين تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

بالصور

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب: أتوقع ضربة عسكرية أمريكية لإيران

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

المزيد