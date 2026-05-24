وزير التخطيط ومحافظ المنوفية يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية بقطاعات الصحة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بقطاعات الصحة ومعالجة المياه والبنية الأساسية بالمحافظة.

وذلك في إطار الجولة الميدانية التي يقوم به وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ الاستثمارات الحكومية وتوفير كافة أوجه الدعم للمشروعات ذات الأولوية التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين أحوال المواطنين.

وفي هذا السياق، تفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ المنوفية، أرض إنشاء مستشفى شبين الكوم الجديدة المقرر إقامتها على مساحة 14 ألف م2 بنطاق حي شرق، كما تفقدا مشروع إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة المقامة على مساحة 21 ألف م2 ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى وحدة طب أسرة العراقية الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وتخدم 21 ألف مواطن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات الصحية بالريف المصري.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكفر ربيع، التي تخدم 90 ألف نسمة بقرى كفر ربيع، وطنوب الرئيسية والفرعية، بطاقة 5-7.5 ألف متر مكعب يومياً، وتسهم في توفير المياه المعالجة للري، وكذلك تحسين الأحوال البيئية والمعيشية للمواطنين في نطاق القرى المستهدفة، وقد تم الانتهاء من 80% من الأعمال الإنشائية و35% من الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة.

وتفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ المنوفية، مشروع توسعة محطة معالجة مياه صرف صحي الغوري ببركة السبع بطاقة 13.5 ألف م3/ يوم، والتي تتجاوز نسب تنفيذها 90%، وتخدم 160 ألف نسمة.

في سياق متصل تضمنت الزيارة تفقد أرض إنشاء مبنى الديوان العام الجديد لمحافظة المنوفية، و"محور صلاح خطاب الجديد"، الذي يستهدف ربط المحاور المرورية وتسهيل حركة التنقل، بالإضافة إلى "الممشى السياحي الجديد" الذي يعزز من المظهر الحضاري للمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروعات إنشاء المستشفيات الجديدة بمحافظة المنوفية تعكس الأولوية التي تمنحها الدولة لمشروعات قطاع الرعاية الصحية لتوفير خدمات ذات جودة للمواطنين،

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن محافظة المنوفية تشهد طفرة تنموية في العديد من القطاعات وتحرص الحكومة على المتابعة المستمرة للاستثمارات المنفذة لتذليل التحديات وتوفير كافة أوجه الدعم لتحسين جودة حياة المواطنين.

ووجه الدكتور أحمد رستم، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي قاربت على الانتهاء وضرورة التنفيذ بأعلى كفاءة مطلوبة لتعظيم الأثر من الاستثمارات العامة، كما وجه قيادات الوزارة بالمتابعة المستمرة مع مسئولي محافظة المنوفية لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات ذات نسب التنفيذ العالية، للانتهاء منها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة حريصة على الدراسة الدقيقة لاحتياجات محافظة المنوفية والمحافظات المختلفة، ومنح الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها والتي قاربت على الانتهاء تفعيلًا لإجراءات حوكمة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، فضلًا عن إيلاء أهمية قصوى بمشروعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والخدمات المقدمة للمواطنين بما ينعكس على تحسين جودة الحياة.

من جانبه أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، حرص المحافظة على تنفيذ المشروعات الحيوية التي تستهدف دعم وتطوير القطاع الصحي لأهالي محافظة المنوفية، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وتخفيف التكدس عن المستشفيات القائمة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تطوير البنية المؤسسية والإدارية للمحافظة لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتوفير بيئة عمل متطورة، كما أشار إلى أن مشروعات البنية التحتية الجديدة خطوة نوعية وركائز أساسية في دعم جهود التنمية وتحسين مستوي الخدمات.

كما أوضح أن المحافظة تحرص علي تبني خطط بناءة لإقامة العديد من المحاور المرورية الأخرى ورصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية بشتي أرجاء المحافظة وتدعيم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوي جودة الخدمات للمواطنين.