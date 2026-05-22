وزير التخطيط خلال زيارته لبورسعيد: 200 مليون جنيه للانتهاء من إنشاء إستاد المصري الجديد

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتخصيص 200 مليون جنيه من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي من أجل تسريع أعمال إنشاء إستاد النادي المصري الجديد. وجاءت التوجيهات خلال الجولة التي يقوم بها الوزير برفقة وزير الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد لتفقد أعمال تنفيذ إستاد النادي المصري الجديد.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستعمل على التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد من أجل توفير كافة أوجه الدعم لإستاد النادي المصري لما يمثله من أهمية كبيرة لعودة حركة السياحة الرياضية للمحافظة، والنهوض بالمنشآت الرياضية بها.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ بورسعيد أنه تم أيضا توجيه ١٠٠ مليون جنيه من المحافظة لسرعة تنفيذ المشروع لما له أثر كبير في دعم وتنشيط حركة الرياضة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، أن الجولة الميدانية بمحافظة بورسعيد تأتي متسقة مع خطة الحكومة للمتابعة المستمرة وحوكمة الإنفاق العام، لضمان توجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على النهوض بجهود التنمية بمحافظة بورسعيد الباسلة في ضوء أهميتها الاستراتيجية والتنموية.