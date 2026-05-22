شيكوبانزا يرفض الإنتقال إلي الأهلي| تصريحات مثيرة

رد الأنجولي شيكوبانزا نجم نادي الزمالك علي إمكانية إنتقاله إلي صفوف النادي الأهلي.

قال شيكوبانزا عبر تصريحات تليفزيونية عن إمكانية إنتقاله للنادي الأهلي: لا لا لا أنا بحب ألعب في الزمالك وبحب وبعشق نادي الزمالك جدا وهو النادي المفضل لي.

أضاف شيكوبانزا: الزمالك بس أيا كانت العروض وطول ما أنا في مصر هلعب في الزمالك فقط.

تابع شيكوبانزا: الأهلي فريق كبير جدا جدا جدا ومعروف أن المنافسة بين الأهلي والزمالك بتكون قوية جدا.

واصل: الأهلي خصم عنيد وقوي من زمان وأنا بحب لعيبة كتير في الأهلي زي إمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه وزيزو وهما لعيبة كبار.

وشارك شيكوبانزا في تتويج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 15 في تاريخه.