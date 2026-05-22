تؤدي للتسمم الغذائي.. تحذير صحي خطير بشأن الشاورما

منار عبد العظيم

في تحذير لافت أثار اهتمام المواطنين، كشفت الدكتورة شيرين زكي عن مخاطر صحية قد ترتبط بتناول الشاورما في بعض المطاعم التي لا تلتزم بالمعايير الصحية السليمة، مؤكدة أن الخطورة لا تتعلق بالوجبة نفسها، بل بطريقة التحضير والتخزين والتعامل مع الطعام.

وخلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أوضحت أن بعض الممارسات الخاطئة داخل المطاعم قد تؤدي إلى تكوّن بيئة مناسبة لنمو البكتيريا الضارة، ما يرفع احتمالات الإصابة بالتسمم الغذائي.

الشاورما ليست الخطر الحقيقي

أكدت الدكتورة شيرين زكي أن الشاورما في أصلها من الوجبات الآمنة والمحببة لدى كثير من المواطنين، لكن المشكلة تبدأ عندما يتم تجاهل قواعد السلامة الغذائية أثناء إعدادها أو حفظها.

وأشارت إلى أن بعض المطاعم تستخدم أدوات أو أوعية غير مخصصة لحفظ اللحوم أو تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاعلات كيميائية خطيرة مع كثرة الاستخدام وسوء التخزين، وقد ينتج عنها مواد ضارة بالصحة.

أعمدة الشاورما قد تتحول إلى بيئة للبكتيريا

وأوضحت أن أعمدة الشاورما الكبيرة المعروضة داخل المطاعم لا تتعرض أحيانًا لدرجة حرارة كافية في الأجزاء الداخلية، مما يسمح ببقاء بعض المناطق غير ناضجة بشكل كامل، وهو ما يهيئ بيئة مناسبة لتكاثر بكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا.

وأضافت أن هذا الخطر يتضاعف عند إعادة تسخين الشاورما أو حفظها لفترات طويلة بطريقة غير سليمة، خاصة إذا لم يتم الالتزام بدرجات التبريد المناسبة.

إعادة استخدام الشاورما من أخطر الممارسات

وكشفت رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة أن بعض المحلات تلجأ إلى حفظ سيخ الشاورما داخل الثلاجات بعد انتهاء اليوم ثم إعادة استخدامه مرة أخرى في اليوم التالي، وهو ما يزيد من فرص نمو البكتيريا بشكل كبير.

وأكدت أن هذه الممارسات الخاطئة تُعد من أبرز الأسباب المرتبطة بحالات التسمم الغذائي التي يتم تسجيلها نتيجة تناول أطعمة محفوظة أو معاد تسخينها بشكل غير صحي.

دعوة لتشديد الرقابة ورفع وعي المواطنين

وشددت الدكتورة شيرين زكي على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم ومحال الوجبات السريعة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية السليمة في حفظ وإعداد الطعام.

كما دعت المواطنين إلى الانتباه لجودة الطعام وطريقة تقديمه، وعدم شراء الأطعمة من الأماكن التي تفتقر للنظافة أو تعرض الطعام بطرق غير آمنة.

سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة المواطنين يبدأ من الالتزام بمعايير السلامة الغذائية، موضحة أن مسؤولية حماية المستهلك لا تقع على الجهات الرقابية فقط، بل تشمل أيضًا أصحاب المطاعم والمواطنين أنفسهم من خلال الوعي والاختيار الصحيح للطعام.

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

