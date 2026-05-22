طقس عيد الأضحي.. جو مثالي للفسح والخروجات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طقس عيد الاضحي، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 22 مايو وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤكدة استمرار الأجواء المستقرة نسبيا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تفاوت درجات الحرارة بين مناطق شمال البلاد ومحافظات جنوب الصعيد.

طقس عيد الاضحي

طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

وأوضحت الهيئة، في تقرير صادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، أن البلاد تشهد أجواء ربيعية معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، تميل إلى الحرارة نهارا على معظم الأنحاء، بينما ترتفع درجات الحرارة نسبيا في جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل خلال فترات الليل على أغلب المحافظات.

درجات الحرارة خلال عيد الأضحى 2026

وذكرت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك تسجل نحو 31 درجة مئوية للعظمى على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 24 درجة على السواحل الشمالية، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى بمحافظات جنوب البلاد بين 33 و37 درجة مئوية.

وأكدت الهيئة أن الأجواء الحالية لا تزال تحمل سمات فصل الربيع، الذي يتميز بالتغيرات السريعة في درجات الحرارة واتجاهات الرياح، وهو ما يستدعي متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر تحسبا لأي تقلبات مفاجئة.

تحذيرات من الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية زيادة كثافتها في بعض الفترات، ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

استمرار نشاط الرياح

كما توقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح على عدد من المناطق بشكل متقطع، وهو ما يساهم في تلطيف الأجواء خاصة بالمناطق المفتوحة، دون تأثيرات كبيرة على استقرار الطقس.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري تستقر عند حدود 31 درجة مئوية خلال فترة التوقعات، بينما تتراوح الصغرى بين 18 و20 درجة، في حين تسجل محافظات جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.

انخفاض درجات الحرارة قبل العيد

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تراجع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وحتى حلول عيد الأضحى المبارك، مع توقعات بانخفاض يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأشارت الى أن الأجواء المعتدلة الحالية ترجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع امتداد كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب القارة الأوروبية، وهو ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بصورة ملحوظة.

وأضافت، أن القاهرة تسجل اليوم درجة حرارة عظمى تصل إلى 29 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات الطبيعية بعدة درجات، مشيرة إلى أن محافظات جنوب الصعيد شهدت أيضا انخفاضا واضحا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

طقس عيد الأضحى 2026

وأكدت منار غانم أن الطقس خلال أيام عيد الأضحى سيكون مستقرا ومناسبا للخروج والتنزه والأنشطة الترفيهية، موضحة أن درجات الحرارة بالقاهرة ستتراوح بين 29 و31 درجة مئوية طوال فترة العيد.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية تحسبا لأي تغيرات مفاجئة قد تؤثر على حركة الملاحة البحرية أو الأنشطة الخارجية.