صفي ولا شتوي.. اعرف طقس عيد الاضحي 2026

يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة حالة الطقس لعيد الاضحي ودرجات الحرارة المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى 2026، خاصة مع استمرار الموجة الحارة التي تشهدها مختلف المحافظات خلال الأيام الحالية، وترقب المواطنين لتحسن الأجواء مع اقتراب العطلة الرسمية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد شهدت خلال الـ48 ساعة الماضية أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، إلا أن أحدث التوقعات تشير إلى تحسن نسبي في حالة الطقس على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

طقس عيد الأضحى 2026 في مصر

وأوضحت الهيئة أن الأجواء المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى ستكون معتدلة نسبيا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار إلى مائل للحرارة على مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تشير خرائط الطقس إلى انخفاض درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد مقارنة بالأيام الماضية، رغم استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة بالمناطق الجنوبية.

تحسن نسبي في درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تشهد البلاد اعتبارا من الأربعاء 20 مايو نشاطا للرياح الشمالية الغربية، وهو ما يساهم في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة يتراوح بين 3 و6 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بالتزامن مع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق.

ذروة الموجة الحارة على محافظات الصعيد

وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار تأثير الموجة شديدة الحرارة على محافظات الصعيد، خاصة من بني سويف وحتى أسوان، بالإضافة إلى الوادي الجديد وجنوب البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تسجل محافظة أسوان درجات حرارة تقترب من 48 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وهي من أعلى المعدلات المسجلة خلال الفترة الحالية.

كما أوضحت الهيئة أن درجات الحرارة بدأت بالفعل في الانخفاض النسبي على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات، بالتزامن مع نشاط الرياح الذي ساعد على تلطيف الأجواء.

الشبورة المائية وتحذيرات القيادة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة نسبيا خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نصائح مهمة خلال الموجة الحارة

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها فصل الربيع، مع ضرورة:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات.

توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء 19 مايو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 – الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 28 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 42 – الصغرى 25

جنوب الصعيد: العظمى 46 – الصغرى 29

الأربعاء 20 مايو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 – الصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 23 – الصغرى 17

شمال الصعيد: العظمى 35 – الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 44 – الصغرى 27

الخميس 21 مايو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 – الصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 17

شمال الصعيد: العظمى 32 – الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 36 – الصغرى 22

الجمعة 22 مايو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 – الصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 38 – الصغرى 21

السبت 23 مايو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 – الصغرى 17

السواحل الشمالية: العظمى 25 – الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 38 – الصغرى 21

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مع تحسن تدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، بالتزامن مع نشاط الرياح وانخفاض نسب الرطوبة خلال فترات الليل.