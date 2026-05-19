قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط 14 شيكارة دقيق بلدي في كفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية بمحافظة كفر الشيخ من ضبط 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء.

جاء ذلك ضمن الحملات التموينية التي تقوم بها مديرية التموين بكفر الشيخ، بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم مكي، وبتعليمات سامح شبل، مدير مديرية تموين كفر الشيخ والدكتور خالد البوهي وكيل المديرية، وعبد المقصود رجب، والتي تستهدف تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية.

جاء الحملة بقيادة محمد فهمي عثمان، مأمور الضبط القضائي بمديرية تموين تموين كفر الشيخ وعضوية حسام الدقوقي، ومحمد الصعيدي بالمديرية.