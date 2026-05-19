أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد فعاليات «المساجد المحورية» لبناء الوعي الرشيد

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ عقد فعاليات برنامج «المساجد المحورية» بجميع أنحاء المديرية؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأنشطة الدعوية والتثقيفية، سعيًا إلى ترسيخ القيم وبناء وعي رشيد لدى المصلين، وتوضيح المفاهيم الشرعية المنضبطة.

وشهدت اللقاءات حضورًا دعويًّا متميزًا من الأئمة، وسط تفاعل ملحوظ من رواد المساجد، حيث قدم الأئمة محتوى تثقيفيًّا مبسطًا وواضحًا يتناسب مع مختلف فئات المجتمع، مع إتاحة الحوار والمناقشة، بما يُسهم في توفير الرعاية المتكاملة فكريًّا وروحيًّا، والتفاعل الإيجابي مع الجمهور.

وأكد القائمون على تنفيذ الفعاليات أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذًا للمحاور الاستراتيجية لوزارة الأوقاف، لا سيما محور بناء الإنسان وتنشئة شخصية قوية شغوفة بالعلم، ومواجهة التطرف بكافة صوره، انطلاقًا من رؤية الوزارة (تحصين وبناء وشعاع من نور)، مؤكدين أن العمل الدعوي والتربوي مسئولية مشتركة تتطلب الالتزام بالضوابط المنظمة وتعظيم رسالة المسجد الدعوية والتربوية، بما يُسهم في صناعة الحضارة.

وتُنفذ هذه الجهود برعاية من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لنشر خطاب ديني وسطي معتدل يُسهم في بناء الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا.