جميلة يا بلدي .. محافظ كفر الشيخ يزرع أشجار النخيل بدسوق | صور

حرص المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، على زراعة أشجار النخيل والأشجار المثمرة ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي» تحت شعار «إيد واحدة.. بلدنا أجمل»، وبالتوازي مع تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل.

أكد محافظ كفرالشيخ أهمية مشاركة مختلف فئات المجتمع في مبادرة «جميلة يا بلدي»، بما يعكس روح المشاركة الإيجابية والوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لأعمال النظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة الشوارع والميادين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة حضارية متكاملة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن مبادرة «جميلة يا بلدي» مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة والتجميل، إلى جانب تطوير حاويات القمامة، وتحديث معدات الجمع والكنس، ونقل المقالب الوسيطة، فضلًا عن أعمال التشجير، وتركيب بلاط الإنترلوك، وتطوير منظومة الإنارة العامة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين والجزر الوسطى والحدائق والمتنزهات، ضمن خطة شاملة للارتقاء بالخدمات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.