خلصوا عليه .. إحالة أوراق قاتلي جارهم بالدقهلية إلى المفتي

أحالت الدائرة السابعة بجنايات المنصورة، أوراق 3 أشخاص قاموا بإنهاء حياة شخص آخر بمركز نبروه بالدقهلية،الى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك بسبب ثأر قديم، وذلك فى القضية رقم 8244 جنايات مركز نبروه والمقيدة برقم 3579 كلى جنوب المنصورة.



وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل كمال أحمد صالح، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرازق شطا ومحمد حسين عامر، وسكرتارية محمد عيسى عمر وإبراهيم حمدي الجميل.

وقام المتهمين: عبدالرحمن .ع. ف. محبوس، 23 عاما، طالب بالاكاديمية البحرية بالاسكندرية، ومقيم كفر بهوت مركز نبروه، وادهم .ع. ف. محبوس، 21 عاما، طالب، مقيم كفر بهوت مركز نبروه، وعوض. م. م. م، محبوس، عامل بمطعم، مقيم كفر بهوت مركز نبروه، قتلوا المجنى عليه: محمد فؤاد السعودى عبدالحافظ محمود، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدو العزم على قتله على اثر ثأر قديم بين المتهم الاول والمجنى عليه، واعدوا لذلك الغرض اسلحة بيضاء " وظـل المتهم الثالث يتتبعه قبيل ارتكاب الواقعة ويترقب ميقات عودة المجنى عليه من عمله وبتاريخ الواقعة تربص له المتهمين جميعا منتظرين قدومه لمحل الواقعة، ما ان ظفروا به حتى انهال الاول عليه ضـربا باستخدام الاسلحة البيضاء احرازه، واستقرت احدى تلك الضربات برأسه حتى لفظ أنفاسه وفاضت روحه الى بارئها، محدثين اصابته بالرأس الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته.