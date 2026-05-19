مينا ماهر: لو الدوري راح في ناس ممكن يحصلها حاجة من القهرة والحزن

اشتعال المنافسة على لقب الدوري الممتاز خلال الفترة الحالية، تسبب في حالة من التوتر والقلق بين الجماهير، خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته وتمسك كل فريق بحظوظه في التتويج بالبطولة.

وكتب الإعلامي مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لو الدوري راح في ناس ممكن يحصلها حاجة من القهرة والحزن".

أكد أحمد فتحي، لاعب الأهلي السابق، أن المنافسة على لقب الدوري المصري ما زالت مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة، رغم اقتراب الحسم لصالح الزمالك، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تعترف بالحسابات المسبقة.

وقال فتحي، خلال تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن الزمالك يبدو الأقرب والأحق بالتتويج باللقب “على الورق”، لكنه شدد على أن كرة القدم دائمًا ما تحمل مفاجآت غير متوقعة.

وأضاف أن الأهلي لم يعتد على التواجد في مثل هذا الموقف خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق وعدم ظهوره بأفضل صورة خلال الموسم الحالي.

وأوضح أن بيراميدز ما زال يترقب أي تعثر للزمالك، بينما يحتاج الأهلي إلى أكثر من تعثر من منافسيه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن “لا يوجد مستحيل في كرة القدم”.

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أن جماهير النادي الأحمر تشعر بالغضب بسبب صفقات بداية الموسم، إلا أن غياب التوفيق كان عاملًا مؤثرًا في النتائج، ولم يكن أحد يتوقع هذا التراجع.

وفي سياق متصل، أشاد أحمد فتحي بالدور الذي يقوم به معتمد جمال، مؤكدًا أنه تحمل ضغوطًا كبيرة ونجح في إحداث طفرة واضحة داخل الزمالك خلال الفترة الأخيرة.