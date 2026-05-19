باحث : ضربة أمريكية محتملة لإيران خلال ساعات

أكد إبراهيم شير، الباحث في الشؤون الإيرانية، أن احتمالات تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أنها قد تحدث خلال ساعات أو أيام قليلة، في ظل استمرار التوترات والتصعيد المتبادل بين الجانبين.

وأوضح "شير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إيران ما زالت متمسكة بشروطها والأوراق التي تسعى إلى تنفيذها في إطار المواجهة السياسية والعسكرية مع الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الإعلام الأمريكي تحدث مؤخرًا عن كابلات الإنترنت الممتدة في البحار والمحيطات، وهي إحدى النقاط التي لوّحت إيران بالضغط من خلالها.

وأضاف أن طهران قامت بنقل بعض أدوات الضغط بعيدًا عن مضيق هرمز، في خطوة تعكس اتباعها سياسة تقوم على الحفاظ على أوراق القوة الاستراتيجية وعدم حصرها في نقطة واحدة، مشيرًا إلى أن إيران تمتلك العديد من أوراق القوة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، مؤكدًا وجود حالة استنفار واسعة داخل البلاد، حيث قامت بنقل عدد من الصواريخ وتجهيزها تحسبًا لمعركة ترى طهران أنها قد تكون قريبة.

وشدد على أن إيران، من الناحية العسكرية، لم تتعرض لأضرار مؤثرة فيما يتعلق بقدراتها الصاروخية، موضحًا أن الوضع العسكري والسياسي والأمني الإيراني لا يزال متماسكًا، وأن طهران استطاعت استعادة قدراتها العسكرية، موضحًا أن المجتمع الإيراني لم يتضرر بشكل مباشر من الحرب، إلا أن التأثير الأكبر جاء نتيجة الحصار الأمريكي والضغوط المرتبطة بمضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

حالة الاستنفار داخل إيران ما زالت مستمرة

وتابع: "حالة الاستنفار داخل إيران ما زالت مستمرة تحسبًا لأي تحرك أو عمل عسكري أمريكي خلال الفترة المقبلة".