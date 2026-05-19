سريع الانتشار .. استشاري مناعة يوضح أعراض فيروس إيبولا
الأرصاد : تحسن تدريجي في الطقس قبل عيد الأضحى 2026

حنان توفيق

تشير توقعات الأرصاد إلى تحسن تدريجي في الطقس على شمال البلاد والقاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة، مع نشاط للرياح وانخفاض نسبي في درجات الحرارة قبل عيد الأضحى 2026.

تشهد حالة الطقس في مصر خلال الفترة الحالية تغيرات ملحوظة بعد الموجة شديدة الحرارة التي ضربت البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث بدأت المؤشرات الجوية في التحسن التدريجي على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مع توقعات بمزيد من الاستقرار اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 20 مايو نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على تلطيف الأجواء وخفض الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.


حالة الطقس خلال عيد الأضحى 2026

وتوضح التوقعات الجوية أن أيام عيد الأضحى 2026 ستشهد أجواءً معتدلة نسبياً على السواحل الشمالية، بينما تكون حارة إلى مائلة للحرارة على مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار في بعض المناطق.


كما تشير خرائط الطقس إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة على مناطق جنوب الصعيد مقارنة بالأيام السابقة، إلا أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الداخلية والصحراوية.


تطورات حالة الطقس اليوم وذروة الموجة الحارة

وبحسب آخر تحديثات النماذج الجوية، يوافق اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 ذروة الموجة الحارة التي تؤثر على عدد من المحافظات، خاصة في صعيد مصر، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع التدريجي على بعض المناطق خلال الساعات التالية.


وتوضح التوقعات أن مناطق الصعيد، لا سيما من بني سويف حتى أسوان، إضافة إلى الوادي الجديد وجنوب البحر الأحمر، تتأثر بأعلى معدلات الحرارة، حيث يُتوقع أن تصل في أسوان إلى نحو 48 درجة مئوية، وهي من أعلى القيم المسجلة خلال هذه الفترة.


وفي المقابل، بدأت السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى تشهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات، بالتزامن مع نشاط الرياح الذي ساهم في تقليل الإحساس بالحرارة وتحسين الأجواء نسبياً.
تحسن مرتقب في الطقس خلال الأيام المقبلة


وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تأثير الرياح الشمالية الغربية التي تساعد على خفض درجات الحرارة وتحسين الإحساس العام بالطقس، خصوصاً في المناطق الساحلية وشمال البلاد.
 

