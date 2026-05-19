ضبط ومصادرة 107 قطع في حملتين للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين | صور

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملتين للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة السنبلاوين، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 107 قطعة متنوعة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام أحمد عرفة رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بالإشراف على ومتابعة حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت والتكاتك، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 14 تابلوه، 77 سماعة، 8 جهاز بازوكا كبير، 6 جهاز بازوكا كبير، 2 جهاز صب، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، والتحفظ على المضبوطات بديوان عام رئاسة المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.