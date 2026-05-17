طقس عيد الأضحى 2026.. الأرصاد الجوية: أجواء صيفية نهارا وتحذيرات من الأتربة والحرارة

بسبب ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا على مختلف أنحاء الجمهورية، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات الطقس وحالة الأجواء خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، موضحة ملامح الموجة الحارة وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح خلال الفترة الحالية.

تفاصيل الحالة الجوية خلال إجازة عيد الأضحى

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الأجواء ستبدأ في الميل إلى الطابع الصيفي خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت “شاكر” في تصريحات صحفية، أن درجات الحرارة المتوقعة ما تزال تدور حول معدلاتها الطبيعية لهذا التوقيت من العام، موضحة أن القاهرة الكبرى والوجه البحري سيسجلان نحو 32 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء المستقرة نسبيًا.

وأشارت إلى أن ما يزال هناك أكثر من أسبوع يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن ما يتم الإعلان عنه حاليًا يعد توقعات مبدئية فقط، على أن تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام العيد فور اقتراب الموعد بشكل أكبر.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة غدًا الإثنين 18 مايو 2026 على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون حارًا نسبيًا على السواحل الشمالية، مع أجواء تميل للاعتدال ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد تكون أتربة عالقة خلال ساعات النهار على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأماكن.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح خلال فترات المساء بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن بعض السحب المنخفضة قد تتكون على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من النصائح للمواطنين للتعامل مع الموجة الحارة، أبرزها الإكثار من تناول المياه والسوائل لتجنب الجفاف، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة.