قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان: حصلت على 45 مليونا في الأسطورة.. والغناء أعلى دخلا وأستعد لإطلاق جمعية خيرية |تقرير
الرقابة النووية الإماراتية تؤكد سلامة محطة براكة بعد حريق قرب الموقع
الشباب يهزم اتحاد جدة ٣-٢ في الدوري السعودي
ليندسي جراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز يضر الجميع
الأردن يدين استهداف أبوظبي بمسيرة ويؤكد تضامنه الكامل مع الإمارات
إصابة قائد سرية إسرائيلي بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان
الشرطة الإيرانية: اعتقال أكثر من 6500 جاسوس منذ اندلاع الحرب
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لعناصر حزب الله بالعودة للقرى الحدودية
50 جنيها.. أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة
قادمة من العراق.. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات
تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري
هل يجوز الاقتراض من أجل الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طقس عيد الأضحى 2026.. الأرصاد الجوية: أجواء صيفية نهارا وتحذيرات من الأتربة والحرارة

أرشيفية
أرشيفية
رنا أشرف

بسبب ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا على مختلف أنحاء الجمهورية، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات الطقس وحالة الأجواء خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. 

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، موضحة ملامح الموجة الحارة وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح خلال الفترة الحالية.

تفاصيل الحالة الجوية خلال إجازة عيد الأضحى

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الأجواء ستبدأ في الميل إلى الطابع الصيفي خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت “شاكر” في تصريحات صحفية، أن درجات الحرارة المتوقعة ما تزال تدور حول معدلاتها الطبيعية لهذا التوقيت من العام، موضحة أن القاهرة الكبرى والوجه البحري سيسجلان نحو 32 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء المستقرة نسبيًا.

وأشارت إلى أن ما يزال هناك أكثر من أسبوع يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن ما يتم الإعلان عنه حاليًا يعد توقعات مبدئية فقط، على أن تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام العيد فور اقتراب الموعد بشكل أكبر.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة غدًا الإثنين 18 مايو 2026 على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون حارًا نسبيًا على السواحل الشمالية، مع أجواء تميل للاعتدال ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد تكون أتربة عالقة خلال ساعات النهار على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأماكن.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح خلال فترات المساء بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن بعض السحب المنخفضة قد تتكون على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من النصائح للمواطنين للتعامل مع الموجة الحارة، أبرزها الإكثار من تناول المياه والسوائل لتجنب الجفاف، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة.

الأرصاد الجوية حالة الطقس عيد الأضحى إجازة عيد الأضحى ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

الطالبة الراحلة

بسبب فسخ خطبتها .. فتاة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في المنوفية

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

ترشيحاتنا

الحج

الحج ومرضى الصدر.. أهم النصائح الوقائية لمريض الربو قبل الرحلة وكيفية الاستعداد لها

نسبة السكر

مشروبات ترفع السكر وتدمر الكبد والمناعة

التمر

سنة وصحة.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق؟

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد