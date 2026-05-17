الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الأربعاء.. وعودة تدريجية للأجواء الربيعية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت اليوم ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن اليوم يُعد ذروة الارتفاعات، حيث سجلت العظمى نحو 40 درجة مئوية على القاهرة.

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن غدًا ستستمر ذروة الموجة الحارة ولكن بدرجات أقل من اليوم بنحو درجتين، لتسجل القاهرة 38 درجة مئوية، مع ارتفاعات تصل إلى 45 درجة على محافظات الصعيد.

وأضاف محمود القياتى، أن يوم الثلاثاء ستنخفض فيه العظمى إلى 36 درجة مئوية، لتصبح أقل من بداية الأسبوع، على أن يبدأ انكسار الموجة اعتبارًا من يوم الأربعاء مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، لتعود الأجواء الربيعية المعتادة بنهاية الأسبوع، مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة لتصل إلى 30 درجة مئوية.

وأشار محمود القياتي، إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة الكتل الهوائية الجنوبية القادمة من الصحراء، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وظهور أتربة عالقة في سماء بعض المحافظات والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

وشدد محمود القياتي، على أن يوم الأربعاء سيشهد تغيرًا في الكتل الهوائية، مع تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، مؤكدًا على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لتفادي حالات الإجهاد الحراري، مع التواجد في أماكن جيدة التهوية، موضحًا أن التغيرات المناخية أصبحت تزيد من حدة الظواهر الجوية ولا يمكن إنكار تأثيرها على الحالة العامة للطقس.