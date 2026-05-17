مقتل شرطيين تركيين خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلح مشتبه به

أفادت صحيفة "حرييت" بمقتل عنصرين من الشرطة التركية في تبادل لإطلاق النار مع مشتبه به مسلح في منطقة تشورلو بمحافظة تيكيرداج في وسط تركيا.

وذكرت الصحيفة أن الحادثة وقعت في مركز للأعمال في حي "رشادية" عقب تلقي بلاغ بوقوع مشاجرة مسلحة.

وبوصول عناصر من قسم أمن النظام العام بشرطة تشورلو بملابس مدنية وصعودهم إلى المبنى؛ بادرهم المشتبه به بإطلاق النار، مما أدى إلى مقتل الشرطيين إركان توتونجولار وإمراح كوتش جراء تبادل إطلاق الرصاص.

ونوهت الصحيفة بأنه عقب الحادث، هرعت إلى الموقع قوات شرطة إضافية وسيارت إسعاف، وأسفرت المواجهة عن إصابة المهاجم وتوقيفه.

وبحسب معلومات أوردتها صحيفة حرييت، فقد تم نقل المشتبه به إلى مستشفى حكومي في تشورلو.

وقالت الصحيفة إن بعض المسؤولين المحليين توجهوا إلى مكان الحادث، بما فيهم والي المحافظة رجب صويتورك، ومدير منطقة تشورلو نيازي إرتان، والمدعي العام في تشورلو بيلجيهان يوجيل، بالإضافة إلى مدير أمن الإقليم أحمد متين تورانلي.

وذكرت الصحيفة أن السلطات التركية ذات العلاقة، تواصل التحقيق لتحديد كافة ملابسات وظروف الحادث.