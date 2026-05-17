أوكرانيا: الجيش استخدم أسلحة محلية الصنع لضرب أهداف في قلب موسكو

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام الجيش الأوكراني أسلحة تم تطويرها محليا لضرب أهداف معادية في موسكو العاصمة الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة- وفقا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن القوات نفذت سلسلة من الضربات على منشآت روسية مهمة في 16 مايو وخلال ليلة 17 مايو.

وأضافت أن منظومات تم تطويرها في أوكرانيا استخدمت لضرب أهداف في منطقة موسكو، بما في ذلك "آر إس-1 بارس" ، و"إف بي-1 فايربوينت" ، و"بارس-إس إم جلادياتور".

و تم ضرب مؤسسة "أنجستروم" في زيلينوجراد بمنطقة موسكو. وتتخصص هذه المنشأة في الإنتاج عالي التقنية والرقائق الدقيقة المستخدمة في الأسلحة الدقيقة، وتم الإبلاغ عن نشوب حريق في الموقع.

وتعتبر المؤسسة جزءًا مهمًا من المجمع الصناعي العسكري الروسي، حيث تشارك في إنتاج الإلكترونيات الدقيقة، والإلكترونيات اللاسلكية، والأنظمة البصرية، والروبوتات للاستخدام العسكري.

وتم استهداف محطة ضخ "سولنيشنوجورسكايا" في منطقة موسكو. وتعد هذه المحطة جزءًا حيويًا من حلقة خط أنابيب المنتجات النفطية حول موسكو، وتُستخدم لنقل وتخزين كميات كبيرة من البنزين ووقود الديزل، بما في ذلك الإمدادات الموجهة للجيش الروسي، وأُفيد بنشوب حريق هناك أيضًا.

وشملت الضربات التي تم الإبلاغ عنها مركز قيادة روسي بالقرب من بونجي في منطقة دونيتسك، ومراكز قيادة للطائرات المسيرة في دفوريتشنا (منطقة خاركيف)، وزافيتني (منطقة خيرسون)، وأوداتشني (منطقة دونيتسك).

وضربت القوات الأوكرانية تجمعات للقوات الروسية بالقرب من ميرني (منطقة دونيتسك)، وكراسنوهيرسك (منطقة زابوريجيا)، وفولفينو (منطقة كورسك، روسيا)، بالإضافة إلى تجمعين إضافيين للقوات الروسية بالقرب من نوفويكونوميتشني (منطقة دونيتسك).