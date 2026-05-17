زعيم حزب فرنسا الأبية يطالب بإنهاء تحالف بلاده مع أمريكا وإسرائيل

أكد زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون أنه تم اختزال السلام العالمي لمصالح ترامب ونتنياهو الاستعمارية.

وشدد جان لوك ميلونشون في تصريحات له على أن تهديدات ترامب ونتنياهو الفظة بتدمير إيران لا يمكن أن تحدث إلا بتواطؤ أوروبي.

وإختتم جان لوك ميلونشون تصريحاته قائلا : فلنُعجّل بإنهاء تحالف فرنسا مع هؤلاء المجرمين ونُحرّر أنفسنا من قيودهم ونستعد استقلالنا.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الفرنسية، أليس روفو، وصول حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" والسفن المرافقة لها إلى موقع قبالة شبه الجزيرة العربية.



وأوضحت روفو أن نشر الحاملة جاء استعداداً لإمكانية القيام بمهمة محايدة لإعادة الملاحة في مضيق هرمز.