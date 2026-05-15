فرنسا تدفع بحاملة الطائرات شارل ديجول قرب الخليج تحسبا لتأمين الملاحة بمضيق هرمز

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الفرنسية، أليس روفو، وصول حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" والسفن المرافقة لها إلى موقع قبالة شبه الجزيرة العربية.

وأوضحت روفو أن نشر الحاملة جاء استعداداً لإمكانية القيام بمهمة محايدة لإعادة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية في الصين إلى إعادة فتح خطوط الملاحة في مضيق هرمز “في أسرع وقت ممكن”، مؤكدة أن استقرار الممرات البحرية يمثل ضرورة ملحة للاقتصاد العالمي ولسوق الطاقة الدولية، في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان رسمي، إن المجتمع الدولي يطالب بضمان حرية الملاحة واستعادة حركة النقل البحري بصورة طبيعية، مشددة على ضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يساهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وأكدت بكين أنها ستواصل العمل مع الأطراف الدولية لدعم المسار الدبلوماسي والمفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

وجاءت التصريحات الصينية بالتزامن مع تصاعد القلق الدولي من تداعيات القيود المفروضة على الملاحة في المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثراً بشكل مباشر على أسعار النفط وحركة التجارة الدولية.

وتزامنت الدعوة الصينية، مع مباحثات رفيعة المستوى جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج في العاصمة الصينية بكين، حيث ناقش الجانبان تطورات الحرب والتوترات المرتبطة بإيران وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب ملفات تجارية وجيوسياسية أخرى.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بكين أبدت استعدادها للمساعدة في إعادة فتح المضيق، وضمان استمرار تدفق التجارة والطاقة.

ويرى مراقبون، أن التحرك الصيني يعكس قلقاً متزايداً لدى القوى الاقتصادية الكبرى من استمرار تعطل الملاحة في المضيق؛ لما قد يسببه من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، خاصة مع اعتماد العديد من الاقتصادات الآسيوية، وفي مقدمتها الصين، على واردات النفط القادمة من منطقة الخليج.