فرنسا تكشف آخر التطورات الصحية لمواطنيها المخالطين للهولندية المتوفية بهانتا

كشفت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أخر تطورات الحالة الصحية لجميع الفرنسيين الـ22 الذين خالطوا الراكبة الهولندية التي توفيت على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" إثر إصابتها بفيروس هانتا، يتلقون العلاج حاليًا في مستشفيات فرنسية.

وفي بيان لها ؛ أشارت الوزارة إلى أن 8 فرنسيين كانوا على متن الرحلة الأولى المتجهة في 25 أبريل الفائت من جزيرة سانت هيلينا إلى جوهانسبرغ برفقة الراكبة المصابة، يتلقون العلاج في مستشفيات في باريس.

ويتلقى الـ14 الآخرون الذين كانوا على متن رحلة جوهانسبرج - أمستردام، والتي لم تكن الراكبة على متنها بسبب حالتها الصحية، العلاج في مستشفيات بمدن فرنسية مختلفة.