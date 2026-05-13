مختار غباشي: مصر بوابة فرنسا الرئيسية للعودة إلى ساحة أفريقيا

أكد الدكتور مختار غباشي، أستاذ القانون ومدير مركز الفارابي للدراسات، أن الحضور المصري داخل القارة الأفريقية يمثل عنصر قوة وتأثير كبير، مشيرًا إلى أن مصر تُعد بوابة فرنسا الرئيسية للدخول إلى الساحة الأفريقية، موضحًا أن مشاركة مصر في قمة أفريقيا – فرنسا المنعقدة في نيروبي تمثل حضورًا مهمًا ومؤثرًا للغاية.

وشدد مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هذه القمة تعكس توجهًا فرنسيًا جديدًا لإعادة صياغة وجودها داخل القارة الأفريقية بشكل مختلف عن السابق، مضيفًا أن الوجود الفرنسي في أفريقيا كان يعتمد تاريخيًا على الدول الناطقة باللغة الفرنسية، إلا أن انعقاد القمة الحالية على أرض دولة تتحدث اللغة الإنجليزية يعكس تحولًا مهمًا في الرؤية الفرنسية تجاه القارة.



وأشار مختار غباشي إلى أن الحضور المصري في سياق هذه القمة يحمل أهمية خاصة، مؤكدًا أن فرنسا تسعى للعودة إلى أفريقيا بصورة مختلفة، وأنها قادرة على تحقيق ذلك في ظل رغبة عدد من القادة الأفارقة في إعادة صياغة العلاقات مع فرنسا والدول الغربية الأساسية.

تحسين علاقاتها مع دول القارة

وأكد مختار غباشي أن النظرة القديمة التي كانت تعتبر أفريقيا مجرد ساحة للحصول على المواد الخام بدأت تتغير، موضحًا أن فرنسا أدركت ما تريده الدول الأفريقية حاليًا، وبدأت بالفعل في العمل على تحسين علاقاتها مع دول القارة، مشيرًا إلى أن الوجود الفرنسي داخل أفريقيا أصبح يعتمد بشكل كبير على الدور المصري، مشددًا على أن مصر تلعب دورًا مهمًا في ترتيب القمة الحالية وتعزيز فرص التعاون بين الجانبين.