الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دراسة تُثير الجدل : تناول الزنجبيل قد يُعزّز الرغبة الجنسية لدى النساء

لماذا يؤثر الزنجبيل على النساء فقط؟
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الزنجبيل قد يكون له تأثير إيجابي على الحياة الجنسية لدى النساء، حيث يساعد على زيادة الرغبة الجنسية والرضا خلال العلاقة، بينما لم تُظهر النتائج أي تأثير مماثل لدى الرجال.

وأجرى الدراسة باحثون من Hangzhou Medical College بالتعاون مع جامعة New York University Shanghai، حيث تم تحليل بيانات أكثر من 2000 شخص لمعرفة العلاقة بين استهلاك الزنجبيل والصحة الجنسية.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي يستهلكن كميات أكبر من الزنجبيل سواء في الطعام أو المكملات أو المشروبات، سجلن مستويات أعلى من الرغبة الجنسية والإثارة والرضا في العلاقات العاطفية.

في المقابل، لم تُسجل أي تأثيرات واضحة على الأداء أو الرغبة الجنسية لدى الرجال.

وأوضح الباحثون أن أحد التفسيرات المحتملة هو أن الزنجبيل قد يقلل من الشعور بالاشمئزاز، وهو إحساس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالغثيان، مما قد يجعل بعض النساء أكثر تقبلاً للعلاقة الجنسية.

كما أشاروا إلى أن التغيرات الهرمونية والاستجابة النفسية قد تلعب دوراً في اختلاف التأثير بين الجنسين.

مكونات الزنجبيل وتأثيره

ويحتوي الزنجبيل على مركب نشط يُعرف باسم “6-جينجيرول”، وهو المسؤول عن العديد من خصائصه الصحية، مثل:
تقليل الغثيان
تحسين الهضم
تعزيز الدورة الدموية
دعم المناعة

ويرى الباحثون أن بعض هذه التأثيرات قد تنعكس بشكل غير مباشر على الصحة الجنسية.

رأي العلماء

وقال الفريق البحثي إن النساء عادة ما يتمتعن بحساسية أعلى تجاه الاشمئزاز مقارنة بالرجال، وهو ما قد يفسر اختلاف التأثير النفسي والجسدي للزنجبيل.

وأضافوا أن هذا “الحاجز النفسي” قد يتم تخفيفه باستخدام بعض المركبات الطبيعية مثل الزنجبيل، مما يساهم في تحسين التجربة الجنسية لدى النساء.

دراسة سريرية

وفي تجربة إضافية، أظهرت النتائج أن الأزواج الذين تناولوا مكملات الزنجبيل يومياً لمدة شهر شهدوا زيادة في عدد مرات العلاقة الجنسية مقارنة بالمجموعة التي تناولت دواءً وهمياً .

