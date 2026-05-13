الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قطر تُدين حادث تسلل مسلح إلى «بوبيان» وتؤكد دعمها الكامل للكويت وسط تصعيد خطير في الخليج

فرناس حفظي

أدانت دولة قطر بشدة ما تردّد بشأن تسلل مجموعة مسلحة يُعتقد أنها تابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» إلى جزيرة بوبيان في الكويت، في محاولة لتنفيذ أعمال عدائية، ما أدى إلى اشتباك مع القوات المسلحة الكويتية وانتهى بالقبض على العناصر المتورطة، وفق ما ورد في تقارير إعلامية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الحادث أسفر عن إصابة أحد منتسبي الجيش الكويتي أثناء التصدي للمجموعة، معتبرة أن ما جرى يمثل اعتداءً على سيادة الكويت وتطورًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.


وأكدت قطر دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة قواتها وسرعة تعاملها مع الموقف واحتوائه.
كما دعت الدوحة إلى ضرورة وقف أي اعتداءات من شأنها زيادة التوترات الإقليمية، محذرة من أن استمرار مثل هذه التطورات قد يفاقم الأوضاع ويقوّض جهود الاستقرار.


وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني لدى البلاد، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، رفضت فيها ما وصفته بالعمل العدائي المتمثل في تسلل مجموعة مسلحة إلى الأراضي الكويتية، مؤكدة أن الحادث يشكل تصعيدًا خطيرًا يمس السيادة الكويتية بشكل مباشر.

قطر مجموعة مسلحة الحرس الثوري الإيراني جزيرة بوبيان الكويت

مخاطر إستخدام غسول الفم بشكل يومي
فرح شعبان في تركيا
نصائح خطيرة عن نوم الأطفال الرضع تعرضهم للموت المفاجئ
