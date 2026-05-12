الكويت تستدعي السفير الإيراني وتقدم احتجاجا رسميا

سلمت وزارة الخارجية الكويتية، الثلاثاء، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي مذكرة احتجاج رسمية، عقب حادثة تسلل مجموعة مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان ووقوع اشتباكات مع القوات المسلحة الكويتية.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان، أن نائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان عبر خلال اللقاء عن إدانة الكويت الشديدة لما وصفه بـ"العمل العدائي"، مطالبًا الجانب الإيراني بوقف فوري وغير مشروط لأي ممارسات تمس سيادة الدولة وأمنها.

وشدد البيان على أن الكويت تعتبر طهران مسؤولة بشكل كامل عن هذا التصعيد، معتبرة أن الحادث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى مخالفته لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

كما أكدت الكويت تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن أراضيها وسيادتها، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.