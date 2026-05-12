الكويت تتهم إيران بالمسئولية عن أعمال عدائية وتلوح بحق الدفاع عن النفس

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، تحميل إيران المسؤولية عن ما وصفه بـ“الأعمال العدائية”، على خلفية حادثة تسلل مسلحين واشتباك مع القوات الكويتية.

وأوضح المجلس في بيان شديد اللهجة أنه يدين “تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان واشتباكها مع قواتنا”، مطالبًا طهران بـ“وقف فوري وغير مشروط لأعمالها العدائية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها”.

وأكد البيان أن الكويت “ملتزمة بمبادئ حسن الجوار، وترفض استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة”، مشددًا في الوقت ذاته على أن البلاد “تحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال، وتحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، وسط دعوات كويتية لاحترام السيادة ووقف أي أنشطة تهدد أمنها.