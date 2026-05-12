مصر تعلن تضامنها الكامل مع الكويت أمام الاعتداءات الإيرانية

تدين جمهورية مصر العربية محاولة التسلل التي قامت بها عدد من العناصر الإيرانية إلى جزيرة بوبيان بدولة الكويت الشقيقة، والتي أسفرت عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية.

وتعرب مصر عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة دعمها لكافة الخطوات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية أمنها وشعبها، وصون سيادتها على أراضيها في مواجهة أية ممارسات تستهدف استقرارها.

وتجدد مصر التأكيد على موقفها الراسخ والداعم للأشقاء في دولة الكويت، وتؤكد رفضها القاطع لأية محاولات لزعزعة استقرار دول الخليج الشقيقة أو المساس بسيادتها.