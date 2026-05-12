هيجيسيث: وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا.. وطهران أبدت رغبتها في العودة للمفاوضات

أكد وزير الحرب الأمريكي بت هيجيسيث، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران “لا يزال سارياً”، مشيراً إلى أن طهران أبدت رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات، لأنها “تدرك أن الولايات المتحدة تحقق تقدماً وتفرض تفوقها في المواجهة الحالية”، بحسب تعبيره، في تصريحات تعكس استمرار حالة التوتر الحذر بين الجانبين رغم الجهود الدبلوماسية الجارية لاحتواء التصعيد.

وأوضح هيجسيث، خلال تصريحات صحفية، أن الإدارة الأمريكية تواصل مراقبة التحركات الإيرانية عن كثب، مؤكداً أن واشنطن لا تزال ملتزمة بمسار الردع إلى جانب المسار السياسي، وأن أي خرق للاتفاق أو تهديد للمصالح الأمريكية سيقابل برد “حاسم وفوري”.



وتأتي التصريحات الأمريكية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالملف النووي الإيراني، وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، خاصة بعد سلسلة من التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن رغبة إيران في التفاوض تعكس، بحسب وصفه، “إدراكاً إيرانياً لحجم الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تواجهها”، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستمرة في العمل مع حلفائها لضمان أمن المنطقة ومنع إيران من تطوير قدرات نووية عسكرية.

في المقابل، تواصل إيران التأكيد على تمسكها بحقها في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، مع رفضها ما تصفه بـ”سياسة الضغوط القصوى” الأمريكية، بينما تشهد الاتصالات غير المباشرة بين الطرفين حالة من التعثر وسط تباين واضح في المواقف.