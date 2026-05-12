الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% حال تعرضها لهجوم جديد

ترامب ونتنياهو
صعّد مسئول إيراني بارز من لهجة التهديدات المرتبطة بالبرنامج النووي، بعدما أكد إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن طهران قد تتجه إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهي النسبة المستخدمة عادة في تصنيع الأسلحة النووية، حال تعرض البلاد لأي هجوم جديد.


وقال رضائي، في منشور عبر منصة “إكس”، الثلاثاء، إن “التخصيب بنسبة 90% قد يكون أحد الخيارات المطروحة أمام إيران إذا تعرضت لهجوم آخر”، مشيراً إلى أن هذا السيناريو سيُطرح للنقاش داخل البرلمان الإيراني خلال الفترة المقبلة، في إشارة تعكس تصاعد التوتر السياسي والعسكري بين طهران وواشنطن وحلفائها.

تأتي التصريحات الإيرانية في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني مرحلة شديدة الحساسية، مع استمرار تعثر المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى التفاهمات النووية، وسط تحذيرات غربية متزايدة من تسارع وتيرة تخصيب اليورانيوم داخل المنشآت الإيرانية.


وفي السياق ذاته، أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننياهو  موجة جديدة من التكهنات بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية أو أمنية خاصة داخل إيران، تستهدف السيطرة على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب أو تأمينه، في حال فشل المسار الدبلوماسي بشكل كامل.


وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها الاثنين، إن إيران كانت قد أبدت في البداية استعدادها لمرافقة الجانب الأمريكي إلى المنشآت النووية المتضررة، قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقاً، مضيفاً أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوه بعبارة: “عليكم أخذه بأنفسكم”، في إشارة أثارت جدلاً واسعاً بشأن طبيعة الاتصالات الجارية بين الجانبين

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

