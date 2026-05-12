البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار

كشف البنتاجون، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الأمريكية على إيران وصلت تكلفتها نحو 29 مليار دولار منذ اندلاعها في 28 فبراير الماضي وحتى اليوم، حسب أحدث التقديرات.

وقال جولز هيرست الثالث، المسؤول المالي الرئيسي في البنتاجون، عند سؤاله أمام الكونجرس عما إذا كانت هناك تكاليف محدثة مرتبطة بالحرب حتى اليوم: "في وقت الإدلاء بالشهادة (25 أبريل).. كانت التكلفة 25 مليار دولار، لكن فريق هيئة الأركان المشتركة والمراقب المالي يواصلان مراجعة التقديرات باستمرار، ونعتقد الآن أنها أصبحت أقرب إلى 29 مليار دولار".

وأضاف جولز: "ويرجع ذلك إلى تحديث تكاليف إصلاح المعدات واستبدالها، إضافة إلى التكاليف التشغيلية العامة للإبقاء على الأفراد في مسرح العمليات"، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، لاحقًا: "سنشارك ما يمكننا مشاركته، عندما يكون ذلك "مناسبًا وضروريًا"، وذلك بعد تعرضه لضغوط بشأن موعد تقديم "حسابات رسمية" أكثر تفصيلًا عن تكاليف الحرب إلى الكونجرس واللجنة الفرعية للدفاع التابعة للجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي.

ورفعت اللجنة الفرعية للميزانية في الكونجرس جلستها بعد مطالبة أخيرة من الحزبين للبنتاجون بتقديم مزيد من التفاصيل حول طلب الميزانية البالغ 1.5 تريليون دولار للعام المقبل.

كما أشار أبرز الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين إلى الطابع الأكثر مهنية للجلسة، التي لم تشهد تبادل الإهانات أو النقاشات المتوترة التي ميزت ظهور بيت هيجسيث السابق في مبنى الكابيتول.

وقالت بيتي ماكولوم، كبيرة الديمقراطيين في اللجنة، بعد مطالبتها هيجسيث بالرد على أسئلة اللجنة بحلول نهاية الأسبوع المقبل: "هكذا يجب أن تُدار هذه الجلسات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني"، مضيفة: "أشكر الجميع على جلسة الاستماع المحترمة، لكننا بحاجة إلى المعلومات، سيد الوزير".

من جانبه، أوضح النائب كين كالفيرت، رئيس اللجنة الجمهوري، أن اللجنة تريد تفاصيل تتعلق بطلب التمويل التكميلي الأكثر إلحاحًا لـ البنتاجون، وكذلك المقترح الأكبر للسنة المالية 2027، ومن المقرر أن تنظر اللجنة الفرعية بصورة أكثر رسمية في طلبات الإدارة الأمريكية يوم 11 يونيو.

وردًا على نواب قالوا إن الجيش الأمريكي يواجه مشكلات في تعويض القنابل والصواريخ التي استهلكها خلال الحرب مع إيران، قال هيجسيث إن البنتاجون "يدرك جيدًا كل هذه المعطيات"، مضيفًا: "تم تضخيم قضية الذخائر بشكل أحمق وغير مفيد"، قبل أن يتابع: "نعرف تمامًا ما نملكه، ولدينا الكثير مما نحتاج إليه".

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام فقط من تصريح السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه "من الصادم مدى التراجع الكبير في هذه المخزونات"، ورد هيجسيث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقتها قائلًا إن كيلي كان "يتحدث على التلفزيون بشكل خاطئ وغبي عن إحاطة سرية للغاية من البنتاجون تلقاها".

وحول وقف إطلاق النار القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، قال هيجسيث، ردًا على أسئلة المشرعين اليوم الثلاثاء، إن "من الواضح" أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا، مضيفًا: "وقف إطلاق النار يعني أن إطلاق النار قد توقف، ونعلم أن ذلك قد حدث بينما تستمر المفاوضات"، وذلك رغم إعلان الجيش الأمريكي اعتراض هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

كما قال هيجسيث إن استئناف عمليات المرافقة العسكرية للسفن التجارية، المعروفة باسم "مشروع الحرية"، "يمكن أن يُستأنف دائمًا إذا أراد القائد الأعلى (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)".