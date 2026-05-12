بمقدمة مؤثرة.. إيليا يسلم بيتر جاكسون السعفة الذهبية

قام الممثل الأمريكي إيليا بتسليم المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون، جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل مسيرته السينمائية، بمهرجان كان السينمائي.



وكشف إيليا بالكشف عن تفاصيل تعاونه الاول مع جاكسون ، مؤكدًا انه والكاتبة فيرا والش في لوس أنجلوس التقوه بعد أن شاهدا فيديو قصيرًا صوره مع أصدقائه في غابات “جريفيث بارك”، وهو ما دفعهما للتواصل معه لاختياره في عمل فني ، وهو The Lord of the Rings .



وأضاف وود: “عندما تلقيت مكالمة اختياري لدور فرودو باجنز، جلست على أرض غرفتي وأدركت أن حياتي انقسمت إلى ما قبل وما بعد هذه اللحظة.