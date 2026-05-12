المصريين الأحرار: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.. ونرفض استهداف استقرار الخليج

أعرب حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، عن بالغ قلقه إزاء ما أُثير بشأن تسلل عناصر إيرانية إلى الأراضي الكويتية، مؤكدًا أن أي انتهاك لسيادة دولة عربية يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن دولة الكويت تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الأمن الخليجي والعربي، وأن المساس بأمنها أو محاولة التدخل في شؤونها الداخلية أمر مرفوض بشكل قاطع، ولا يمكن القبول به تحت أي مبرر أو ذريعة.

وشدد حزب المصريين الأحرار على أن استقرار دول الخليج العربي يُعد جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي العربي، وهو ما يستوجب موقفًا عربيًا موحدًا وحاسمًا في مواجهة أي ممارسات أو تحركات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة أو تهديد أمن شعوبها.

وأشار الحزب إلى أن التطورات الإقليمية المتسارعة تفرض ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع تغليب لغة الحوار والحلول السياسية، بعيدًا عن سياسات التصعيد ومحاولات فرض النفوذ التي لا تؤدي إلا إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار.

كما جدد الحزب دعمه الكامل لدولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وتأييده لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن أمن الخليج العربي خط أحمر يرتبط بصورة مباشرة بأمن واستقرار الأمة العربية بأكملها.

وتابع:" أن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا قائمًا على احترام القانون الدولي وسيادة الدول، بما يضمن حماية الأمن والسلم الإقليميين ويصون مصالح الشعوب العربية" .