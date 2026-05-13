بعد أزمة الهبوط .. أحمد جلال يفتح النار: «الإسماعيلي محتاج يتبني من جديد»

علّق الإعلامي أحمد جلال على أزمة النادي الإسماعيلي، بعد حالة الجدل الواسعة حول شبح الهبوط، مؤكدًا أن ما يحدث لم يكن مفاجئًا لجماهير الدراويش.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على فيسبوك: “الذين يتحدثون عن هبوط الإسماعيلي، هو أنتو بجد متفاجئين، ومكنتوش عارفين، ده الكل عارف وساكت وشايف، بس منتظر تكرار القرار بعد ما نعلي الصوت ونهتف: فليسقط قرار الهبوط.. الإسماعيلي يمرض ولا يموت”.

وتابع: “كلهم تاجروا بالدراويش.. وأقالوا من يملك شفرة الأمل.. حمزة الجمل.. وخيبة الأمل ركبت جمل ونزلت من أعلى التل.. والفارس الأصفر سقط واختل”.

وأضاف: “الحل مش في إلغاء الهبوط.. الحل في ناس مخلصة تشتغل في صمت على كل الأصعدة.. رجع عنبر الموهوبين تحت إشراف النجوم المستبعدين، استغل مشروع الدمج، مع مؤسسة رياضية ناجحة، عندها عقليات راجحة”.

وأكمل: “الإسماعيلي محتاج يتبني من جديد.. ويرجع قوي وشديد.. من غير بكاء وصريخ وعديد ولا تهديد ولا وعيد”.

واختتم: “الدروايش عشق هيفضل يعيش.. بس قراره يكون في أيد ناس مخلصة.. مش شوية مناكيش”.

هبوط الإسماعيلي

في واقعة تاريخية تُعد من الأصعب في تاريخ الكرة المصرية، هبط نادي الإسماعيلي رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية المصري (دوري المحترفين)، في حدث لم يتكرر منذ موسم 1957-1958، أي منذ ما يقرب من 70 عامًا، لتعيش جماهير الدراويش ليلة حزينة ستظل عالقة في ذاكرة الكرة المصرية.

ويُعد الإسماعيلي واحدًا من أعرق الأندية في مصر والعالم العربي، ويمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات والبطولات، حيث كان أول نادٍ مصري وعربي ينجح في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وهو إنجاز تاريخي وضع النادي في مكانة مميزة على مستوى القارة.