قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنشيطًا لحركة السياحة بين مصر وتركيا .. نسما للطيران تدشن رحلات مباشرة بين القاهرة وإسطنبول
محلية النواب : حالات جديدة في التصالح بمخالفات البناء بالتعديلات التشريعية | خاص
الأرصاد : انخفاض تدريجي في الحرارة من الغد .. مع استمرار الأجواء الحارة
في لقاء قبل رحيله .. أبو زهرة : بعيط على وفاة زوجتي كأنها ماتت إمبارح
مد المهلة لـ عام .. تفاصيل تعديلات التصالح الجديدة وإنهاء عقبات نموذج 8
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا
مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
الأسئلة ما بتفتحش والمنصة بتفصل.. شكاوى من امتحان البرمجة لأولى ثانوي
وكيل محلية النواب : اللي مش هيتصالح في البناء هيندم العمر كله .. فيديو
البابا تواضروس: لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر.. والدولة تواجه الإرهاب بكل حسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هبوط تاريخي يهز الكرة المصرية.. الإسماعيلي يودع الدوري الممتاز بعد 70 عامًا

هبوط الإسماعيلي
هبوط الإسماعيلي
حمزة شعيب

في واقعة تاريخية تُعد من الأصعب في تاريخ الكرة المصرية، هبط نادي الإسماعيلي رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية المصري (دوري المحترفين)، في حدث لم يتكرر منذ موسم 1957-1958، أي منذ ما يقرب من 70 عامًا، لتعيش جماهير الدراويش ليلة حزينة ستظل عالقة في ذاكرة الكرة المصرية.

ويُعد الإسماعيلي واحدًا من أعرق الأندية في مصر والعالم العربي، ويمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات والبطولات، حيث كان أول نادٍ مصري وعربي ينجح في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وهو إنجاز تاريخي وضع النادي في مكانة مميزة على مستوى القارة.

كما سبق للإسماعيلي أن توج بلقب الدوري المصري الممتاز 3 مرات، إلى جانب الفوز بكأس مصر مرتين، ليكتب اسمه بين كبار الكرة المصرية عبر تاريخ طويل من المنافسة والبطولات.

لكن رغم هذا التاريخ الكبير، جاءت النتائج في السنوات الأخيرة لتشهد تراجعًا ملحوظًا في أداء الفريق، قبل أن تنتهي الرحلة هذا الموسم بسقوط رسمي إلى دوري الدرجة الثانية، بعد موسم صعب لم ينجح فيه الفريق في الهروب من منطقة الهبوط، رغم محاولات عديدة لإنقاذ الموقف في الجولات الأخيرة.

وجاء الهبوط ليشكل صدمة كبيرة داخل الوسط الرياضي المصري، ليس فقط لجماهير الإسماعيلي، بل للكرة المصرية بشكل عام، نظرًا لقيمة النادي وتاريخه ومكانته بين أندية القمة، حيث كان دائمًا أحد أعمدة المنافسة في الدوري الممتاز.

ويفتح هذا الهبوط صفحة جديدة مليئة بالتحديات أمام إدارة النادي والجهاز الفني، في محاولة لإعادة بناء الفريق واستعادة مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية، وسط آمال جماهير الدراويش في عودة سريعة إلى دوري الأضواء من جديد.

الإسماعيلي الدوري المصري هبوط الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

صلاح حليمة: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الأفريقية الفرنسية

وزير التربية والتعليم

متحدث التعليم : توسع كبير في المدارس المصرية اليابانية وزيادة الخبراء

غزة

العمل الفلسطيني : إلغاء أوسلو خطوة لإنهاء أي أمل في قيام دولتنا

بالصور

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد