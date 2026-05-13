هاني العجيزي: مؤشرات هبوط الإسماعيلي ظهرت مبكرًا.. والأزمة أكبر من الإدارة

أكد هاني العجيزي أن بوادر تراجع وهبوط الإسماعيلي كانت واضحة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن ما وصل إليه النادي لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة أزمات متراكمة ظهرت مؤشراتها مبكرًا.

وأوضح العجيزي في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، تقديم الإعلامي كريم سعيد، أن مشكلة الإسماعيلي لا تقتصر فقط على الجانب الإداري، بل تمتد إلى عدة جوانب أخرى داخل النادي، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة ووصول الفريق إلى هذا الوضع الصعب.

وأشار إلى أن معالجة أوضاع الإسماعيلي تحتاج إلى حلول شاملة على مختلف المستويات، وليس مجرد تغييرات إدارية فقط، من أجل إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية.

وفي سياق آخر، أشاد العجيزي بالمستوى الذي يقدمه فريق إنبي خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق يقدم أداءً جيدًا ويظهر بشكل مميز في المنافسات.